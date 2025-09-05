EuroBasket 2025, Παπαδογιάννης στο EuroBasket Live by Novibet: «Γι αυτό η ΕΟΚ υπομένει τα καπρίτσια των Μπακς, για να έχει τον Γιάννη»
Μετά το Ισπανία - Ελλάδα 86-90, οι Νίκος Παπαδογιάννης και Αντώνης Καλκαβούρας αποθεώνουν στο EuroBasket Live by Novibet τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τονίζουν ότι χωρίς αυτόν η Εθνική δύσκολα θα περνούσε στα νοκ άουτ του EuroBasket 2025.
Ο Αντώνης Καλκαβούρας και ο Νίκος Καλκαβούρας, μετά το Ισπανία - Ελλάδα 86-90, σχολίασαν τη σημασία του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Ελλάδα, αλλά και τον λόγο για τον οποίο η ΕΟΚ κάνει... γαργάρα όσα ζητούν κατά καιρούς οι Μιλγουόκι Μπακς.
Τα όσα σχολίασαν Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Καλκαβούρας στο EuroBasket Live by Novibet:
