EuroBasket Live by Novibet: «Μην δίνουμε στους ηλίθιους περισσότερο χώρο από όσο αξίζουν»: Το σχόλιο των Κωνσταντινίδη, Παπαδογιάννη, Καλκαβούρα για την κριτική στην Εθνική
Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης μίλησαν για την κριτική που δέχθηκε η Εθνική ομάδα το τελευταίο διάστημα του EuroBasket 2025.
Η Εθνική Ελλάδας δέχθηκε έντονη κριτική πριν και κατά την διάρκεια του Ισπανία - Ελλάδα 86-90 για το EuroBasket 2025, κάτι το οποίο σχολίασαν οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης στο EuroBasket Live by Novibet.
Το σχόλιο των Κωνσταντινίδη-Παπαδογιάννη-Καλκαβουρα στο EuroBasket Live by Novibet:
