Το μήνυμα του Ολυμπιακού για την Εθνική: «Όλοι μαζί, ενωμένοι, για τη δύσκολη συνέχεια!»

Ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για την Εθνική, που προκρίθηκε ως πρώτη στον όμιλό της και φεύγει για τα νοκ άουτ του EuroBasket 2025 στη Ρίγα.

Η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στην Ισπανία και με τη νίκη της εξασφάλισε την πρόκριση ως πρώτη στα νοκ άουτ του EuroBasket 2025.

Με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να στέλνει το δικό της μήνυμα ενόψει των νοκ άουτ. Εκεί όπου για αρχή, στη φάση των «16» η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ.

«Συγχαρητήρια στην επίσημη αγαπημένη για το πρώτο βήμα! Όλοι μαζί, ενωμένοι, για τη δύσκολη συνέχεια!» ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.