Το μήνυμα του Ολυμπιακού για την Εθνική: «Όλοι μαζί, ενωμένοι, για τη δύσκολη συνέχεια!»
Η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στην Ισπανία και με τη νίκη της εξασφάλισε την πρόκριση ως πρώτη στα νοκ άουτ του EuroBasket 2025.
Με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να στέλνει το δικό της μήνυμα ενόψει των νοκ άουτ. Εκεί όπου για αρχή, στη φάση των «16» η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ.
«Συγχαρητήρια στην επίσημη αγαπημένη για το πρώτο βήμα! Όλοι μαζί, ενωμένοι, για τη δύσκολη συνέχεια!» ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.
Το ποστ του Ολυμπιακού για την πρόκριση της Εθνικής
🇬🇷 Συγχαρητήρια στην επίσημη αγαπημένη για το πρώτο βήμα! Όλοι μαζί, ενωμένοι, για τη δύσκολη συνέχεια!@HellenicBF #OlympiacosBC #HellasBasketball #EuroBasket pic.twitter.com/l69uZBkC3I— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.