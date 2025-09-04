EuroBasket 2025: Ο Ρούντι σταμάτησε τις δηλώσεις του για να βγάλει σέλφι με τον Μπουρούση (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Μπουρούσης με τον Ρούντι
Ο Μπουρούσης είδε τον Ρούντι Φερνάντεθ που έδινε δηλώσεις και έβγαλε μαζί του σέλφι, πριν από το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισπανία για το EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Ισπανία στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι για την πρώτη θέση του ομίλου ενόψει των νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο «Σπύρος Κυπριανιού» ήταν ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος την ώρα που έδινε δηλώσεις, είχε την ευκαιρία να συναντήσει έναν παλιό του γνωστό, τον Γιάννη Μπουρούση!

Ο Έλληνας παλαίμαχος σέντερ μάλιστα, πήγε να βγάλει σέλφι μαζί του, με τον Ισπανό να σταματάει τις δηλώσεις ώστε να χαμογελάσει και να βγει ωραία η σέλφι.

     

