EuroBasket 2025: Ο Ρούντι σταμάτησε τις δηλώσεις του για να βγάλει σέλφι με τον Μπουρούση (vid)
Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Ισπανία στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι για την πρώτη θέση του ομίλου ενόψει των νοκ άουτ της διοργάνωσης.
Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο «Σπύρος Κυπριανιού» ήταν ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος την ώρα που έδινε δηλώσεις, είχε την ευκαιρία να συναντήσει έναν παλιό του γνωστό, τον Γιάννη Μπουρούση!
Ο Έλληνας παλαίμαχος σέντερ μάλιστα, πήγε να βγάλει σέλφι μαζί του, με τον Ισπανό να σταματάει τις δηλώσεις ώστε να χαμογελάσει και να βγει ωραία η σέλφι.
🤣Rudy Fernández (@rudy5fernandez), con selfie incluido, atiende a @nuriagodoy_ en la previa del España-Grecia del #Eurobasket— Teledeporte (@teledeporte) September 4, 2025
"Son un equipo joven, venimos de años muy buenos, pero todos debemos remar en la misma dirección"
📺Desde las 20:20h en TDP: https://t.co/56x6E4ZqRZ pic.twitter.com/wbo6elCE6U
