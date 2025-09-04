EuroBasket 2025, Γαλλία - Ισλανδία: Τρομερή ασίστ του Φρανσίσκο (vid)
Η Γαλλία αντιμετώπισε την Ισλανδία στο τελευταίο της παιχνίδι για τη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025, σε μία αναμέτρηση όπου οι «τρικολόρ» έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό που ήθελαν στο ματς.
Στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου, ο Σιλβέν Φρανσίσκο πρόσφερε για μία ακόμη φορά θέαμα, με μία εντυπωσιακή πάσα, έχοντας περάσει τη μπάλα πίσω από την πλάτη του και τον Τζέιλεν Χορντ να τελειώνει εύστοχα τη φάση.
Η εντυπωσιακή ασίστ του Φρανσίσκο
Francisco dishing out the behind-the-back dime with 𝗲𝗮𝘀𝗲 😮💨#EuroBasket x @FRABasketball pic.twitter.com/MnuHNvw9PB— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
