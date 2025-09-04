Ο Σιλβέν Φρανσίσκο συνεχίζει να προσφέρει θέαμα στο EuroBasket 2025, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια της Γαλλίας.

Η Γαλλία αντιμετώπισε την Ισλανδία στο τελευταίο της παιχνίδι για τη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025, σε μία αναμέτρηση όπου οι «τρικολόρ» έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό που ήθελαν στο ματς.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου, ο Σιλβέν Φρανσίσκο πρόσφερε για μία ακόμη φορά θέαμα, με μία εντυπωσιακή πάσα, έχοντας περάσει τη μπάλα πίσω από την πλάτη του και τον Τζέιλεν Χορντ να τελειώνει εύστοχα τη φάση.