EuroBasket 2025, Το τρομερό post της FIBA για Σένγκουν: «Να τον λέτε μπαμπά»
Η Τουρκία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής του πρώτου ομίλου του EuroBasket 2025, έχοντας καταφέρει να πάρει τελικά τη νίκη με 95-90 επί της Σερβίας, ύστερα από ένα τρομερό παιχνίδι.
Ο Άλπερεν Σένγκουν ήταν για μία ακόμη φορά ο κορυφαίος παίκτης στο ρόστερ του Εργκίν Αταμάν, έχοντας ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 36:13 λεπτά εντός παρκέ.
Η FIBA με αφορμή το γεγονός ότι τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο νεαρός φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς στο NBA έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «baby Jokic» έκανε ένα τρομερό tweet στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όχι baby Jokic, να τον λέτε Daddy Sengun».
NOT BABY JOKIC. CALL HIM DADDY ŞENGÜN.#EuroBasket pic.twitter.com/X0lhR9dU4m— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
