Eurobasket 2025, Τουρκία - Σερβία: Poster κάρφωμα από τον Γιόκιτς!
Ο Νίκολα Γιόκιτς έδειξε την... αθλητικότητά του με ένα τρομερό κάρφωμα στο πρόσωπο του Οσμάνι!
Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μια από τις φάσεις του Eurobasket 2025 στο Τουρκία - Σερβία!
Ο Σταρ της Σερβίας έκοψε ως τρέιλερ και υποδέχθηκε τη μπάλα, κάνοντας ένα δυναμικό κάρφωμα στα... μούτρα του καημένου του Οσμάνι, ο οποίος προσπάθησε να τον κόψει.
Το μεγάλο κάρφωμα του Νίκολα Γιόκιτς:
HOLD YOUR HORSES, NIKOLA JOKIC POSTER ALERT 😨😨😨#EuroBasket pic.twitter.com/TFYjyYqPAz— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
