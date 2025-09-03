Ο Νίκολα Γιόκιτς έδειξε την... αθλητικότητά του με ένα τρομερό κάρφωμα στο πρόσωπο του Οσμάνι!

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μια από τις φάσεις του Eurobasket 2025 στο Τουρκία - Σερβία!

Ο Σταρ της Σερβίας έκοψε ως τρέιλερ και υποδέχθηκε τη μπάλα, κάνοντας ένα δυναμικό κάρφωμα στα... μούτρα του καημένου του Οσμάνι, ο οποίος προσπάθησε να τον κόψει.

Το μεγάλο κάρφωμα του Νίκολα Γιόκιτς: