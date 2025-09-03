Ο Σέρτζιο Σκαριόλο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, σχολιάζοντας παράλληλα τον «τελικό» με την Ελλάδα (4/9, 21:30) και το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο αυριανός αγώνας με την Ελλάδα (4/9, 21:30) ενδέχεται να κρίνει το μέλλον της Ισπανίας στο EuroBasket 2025, με όλα τα βλέμματα, ωστόσο, στραμμένα και στο Βοσνία–Γεωργία, που προηγείται χρονικά. Γιατί αν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία και η Βοσνία επικρατήσει της Γεωργίας, οι Ίβηρες θα μείνουν εκτός της φάσης των νοκ άουτ.

Από την πλευρά του, ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στη φετινή έκδοση της Ισπανίας και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος καλείται να κάνει το step up με τη «ρόχα».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σκαριόλο:

Για τη φετινή πορεία της Ισπανίας: «Αυτό που κρατάω είναι η βελτίωση των νεαρών παικτών μας. Η πρόοδος όσων είναι ακόμα πολύ νέοι, όχι 19 αλλά 23-24 ετών, που αρχίζουν να παίρνουν βασικό ρόλο στην ομάδα και θα είναι σημαντικοί στο μέλλον. Ο τρόπος που ανταγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος είναι επίσης σημαντικός. Δεν το κάναμε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά χθες δείξαμε καλύτερη εικόνα. Είχαμε το προβάδισμα, χάσαμε στις λεπτομέρειες. Είχαμε τη νίκη στα χέρια μας, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Δεν είναι πόλεμος. Είναι μπάσκετ. Αυτό που μετράει τώρα περισσότερο είναι να "μπει" αυτή η νοοτροπία στο μυαλό μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε παίκτες όπως ο Νούνιεθ, ο Γκονζάλεθ, και πολλούς ακόμη που έρχονται από πίσω. Υπάρχει ταλέντο. Θα ξαναγίνουμε μια ομάδα που κάνει την "έκρηξη"»

Για το step up που καλείται να κάνει ο Χουάντσο: «Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, είμαστε ομάδα. Κάποιος παίζει καλύτερα σε ένα ματς, κάποιος άλλος στο επόμενο... Ο Χουάντσο είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε εκείνον και ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα τα σουτ του θα μπουν. Την ίδια στιγμή, ξέρει κι ο ίδιος ότι όσο περιμένουμε να βρει ρυθμό στο σκοράρισμα, βοηθάει με την άμυνα και τα ριμπάουντ. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τα καταφέρει».

Για τον περιορισμό του Αντετοκούνμπο: «Νομίζω ότι, για παράδειγμα, πέρσι κάναμε πολύ καλή δουλειά πάνω του και παρ’ όλα αυτά, σκόραρε 30 πόντους! Το σημαντικό είναι να καταφέρεις να φρενάρεις συνολικά την Ελλάδα. Φέτος έχουν περισσότερους σουτέρ και, κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα είναι πιο δυνατή. Με τον Σλούκα και τον Ντόρσεϊ στο ρόστερ, η ποιότητα ανεβαίνει πολύ. Είναι και ο Τολιόπουλος, που φέτος έχει βασικό ρόλο. Είναι μια πολύ πιο πλήρης ομάδα».