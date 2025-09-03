Ο Σαλιού Νιάνγκ απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό. Δεν θα παίξει στον αγώνα του EuroBasket 2025 κόντρα στην Κύπρο.

Ευχάριστα τα νέα από το «στρατόπεδο» της Ιταλίας ενόψει της συνέχειας στο EuroBasket 2025, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο Σαλιού Νιάνγκ δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό στον αγώνα με αντίπαλο της Ισπανίας. Ο ίδιος ωστόσο δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (4/9, 18:15) με αντίπαλο την Κύπρο.

Ο Ιταλός φόργουορντ είχε αποχωρήσει από τον αγώνα με αντίπαλο την Ισπανία έχοντας τραυματιστεί στον αστράγαλο, στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου μετά από ριμπάουντ όπου έπεσε πάνω στο πόδι του Τζοσέπ Πουέρτο.

Ο Νιάνγκ ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ιταλίας στον τελευταίο αγώνα έχοντας από 10 πόντους με ισάριθμα ριμπάουντ σε 16 λεπτά ενώ στο φετινό τουρνουά μετράει κατά μέσο όρο από 9,8 πόντους με 4,3 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ σε 16,3 λεπτά εντός παρκέ.