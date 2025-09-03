EuroBasket 2025, Ιταλία: Απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό ο Νιάνγκ

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Νιάνγκ με την εθνική Ιταλίας
Ο Σαλιού Νιάνγκ απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό. Δεν θα παίξει στον αγώνα του EuroBasket 2025 κόντρα στην Κύπρο.

Ευχάριστα τα νέα από το «στρατόπεδο» της Ιταλίας ενόψει της συνέχειας στο EuroBasket 2025, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο Σαλιού Νιάνγκ δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό στον αγώνα με αντίπαλο της Ισπανίας. Ο ίδιος ωστόσο δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (4/9, 18:15) με αντίπαλο την Κύπρο.

Ο Ιταλός φόργουορντ είχε αποχωρήσει από τον αγώνα με αντίπαλο την Ισπανία έχοντας τραυματιστεί στον αστράγαλο, στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου μετά από ριμπάουντ όπου έπεσε πάνω στο πόδι του Τζοσέπ Πουέρτο.

Ο Νιάνγκ ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ιταλίας στον τελευταίο αγώνα έχοντας από 10 πόντους με ισάριθμα ριμπάουντ σε 16 λεπτά ενώ στο φετινό τουρνουά μετράει κατά μέσο όρο από 9,8 πόντους με 4,3 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ σε 16,3 λεπτά εντός παρκέ.

@Photo credits: fiba.basketball
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα