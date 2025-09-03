EuroBasket 2025, Ιταλία: Απέφυγε τον σοβαρό τραυματισμό ο Νιάνγκ
Ευχάριστα τα νέα από το «στρατόπεδο» της Ιταλίας ενόψει της συνέχειας στο EuroBasket 2025, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο Σαλιού Νιάνγκ δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό στον αγώνα με αντίπαλο της Ισπανίας. Ο ίδιος ωστόσο δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (4/9, 18:15) με αντίπαλο την Κύπρο.
Ο Ιταλός φόργουορντ είχε αποχωρήσει από τον αγώνα με αντίπαλο την Ισπανία έχοντας τραυματιστεί στον αστράγαλο, στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου μετά από ριμπάουντ όπου έπεσε πάνω στο πόδι του Τζοσέπ Πουέρτο.
Ο Νιάνγκ ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ιταλίας στον τελευταίο αγώνα έχοντας από 10 πόντους με ισάριθμα ριμπάουντ σε 16 λεπτά ενώ στο φετινό τουρνουά μετράει κατά μέσο όρο από 9,8 πόντους με 4,3 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ σε 16,3 λεπτά εντός παρκέ.
Gli esami effettuati in mattinata hanno escluso lesioni importanti ma Sal non verrà impiegato nella partita contro Cipro 📝— Italbasket (@Italbasket) September 3, 2025
Leggi di più: https://t.co/5lC4jdbcWD#Italbasket pic.twitter.com/wopr1SKBqx
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.