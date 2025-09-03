Αταμάν για Γιόκιτς: «Δεν έχουμε λύση, ας σκοράρει 50 αλλά μόνο αν κερδίσουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης της Τουρκίας με τη Σερβία και έδωσε μία επική ατάκα για τον Νίκολα Γιόκιτς.

Τα μάτια είναι στραμμένα στη μάχη της Τουρκίας με τη Σερβία, για την αποψινή μέρα του EuroBasket 2025. Εκεί όπου κρίνεται και η πρωτιά του ομίλου, αφού αμφότερες οι ομάδες έχουν ρεκόρ 4-0, με τον Εργκίν Αταμάν να μιλάει σε σερβικά ΜΜΕ, όντας αρκετά ευδιάθετος.

Μάλιστα τόνισε πως δεν υπάρχει λύση για τον Νίκολα Γιόκιτς, ενώ απάντησε σε ερώτηση για το αν ο Αλπερέν Σενγκούν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Σέρβο σούπερ σταρ.

«Δεν έχουμε λύση για τον Γιόκιτς. Ας σκοράρει 50 πόντους αλλά μόνο αν κερδίσουμε το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλοί παίκτες, μην ξεχνάμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Λάουρι Μάρκανεν, τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Σενγκούν είναι νεαρός, είναι 24 ετών, ελπίζω να γίνει καλύτερος του Γιόκιτς».

EuroBasket 2025: Οι δηλώσεις του Αταμάν

Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας τόνισε επίσης πως η ομάδα του θα παλέψει για να πάρει τη νίκη, αλλά προτιμάει να κερδίσει τη Σερβία στον τελικό.

«Ελπίζω να συναντηθούμε ξανά στον τελικό. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το τελευταίο παιχνίδι στον όμιλο είναι πολύ σημαντικό, δύο εξαιρετικά ρόστερ. Ελπίζουμε να δούμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Η νίκη ή η ήττα δε θα σε οδηγήσει στο μετάλλιο, ούτε θα σε απομακρύνει. Η Σερβία είναι το φαβορί και για αυτό θα ήθελα να την κερδίσουμε στον τελικό και όχι στους ομίλους. Φυσικά και θα παλέψουμε.

Η Σερβία έχει πολύ δυνατή ομάδα, όπως και εμείς αλλά είχαν την ατυχία λόγω της απουσίας του Μπογκντάνοβιτς. Ελπίζω να επιστρέψει γρήγορα, όπως και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αλλά και όσοι τραυματίστηκαν στο EuroBasket. Ήταν εκπληκτικός στην προετοιμασία και στο ξεκίνημα το τουρνουά, είχαμε παίξει δύο φορές με τη Λιθουανία.

Μερικές φορές τέτοιοι τραυματισμοί επηρεάζουν το τουρνουά. Ειλικρινά θέλω να τελειώσει το παιχνίδι με τη Σερβία χωρίς κανέναν τραυματισμό για τις ομάδες, γιατί τώρα ξεκινούν τα νοκ άουτ».