Η FIBA εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις ρατσιστικές επιθέσεις εις βάρος των Ντένις Σρέντερ και Σιλβέν Φρανσίσκο.

Μετά τις καταγγελίες του Ντένις Σρούντερ και του Σιλβέν Φρανσίσκο για ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος τους κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων των ομίλων του EuroBasket 2025, η FIBA πήρε θέση καταδικάζοντας αυτές τις καταστάσεις.

Μάλιστα, ένας φίλος της Λιθουανίας έστειλε το δικό του μήνυμα και τη δική του συγγνώμη, για όσα άκουσε ο Ντένις Σούντερ.

Η ανακοίνωση

«Η FIBA καταδικάζει απερίφραστα όλες τις πράξεις προσβολής, ρατσισμού και διάκρισης σε κάθε μορφή, φυσική ή διαδικτυακή. Το άθλημά μας έχει μηδενική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές και σε όσους τις υιοθετούν. Η μπασκετική οικογένεια σέκεται ώμο με ώμο στους παίκτες μας ή το σταφ, που έχουν πέσει θύματα απεχθών επιθέσεων».