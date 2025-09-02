Ο Νίκος Παπαδογιάννης, μετά το Ελλάδα - Βοσνία 77-80, τόνισε στο Eurobasket Live by Novibet πως εάν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν ήταν στην 12άδα, τότε η Εθνική θα έχανε με 20 πόντους διαφορά.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Βοσνία και μετά την πρώτη της ήττα στο Eurobasket 2025 ο Νίκος Παπαδογιάννης, μιλώντας στο Eurobasket Live by Novibet, έβγαλε το καπέλο στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Μάλιστα ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Eurobasket 2025 τόνισε πως εάν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν ήταν στην 12άδα, τότε η Εθνική θα έχανε με 20 πόντους διαφορά από τη Βοσνία.