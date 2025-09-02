Ο Αλεξ Σαρ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του με την Εθνική Γαλλίας στο EuroBasket. Ο Γάλλος σέντερ υπέστη τραυματισμό στη γάμπα, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης, όπως αναφέρει η «Equipe».

Ο νεαρός σέντερ των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς διατηρούσε ελπίδες να προλάβει τον αγώνα με την Πολωνία, όμως τελικά δεν θα αγωνιστεί ούτε και στη συνέχεια του τουρνουά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μυϊκός τραυματισμός που υπέστη είναι πιο σοβαρός απ’ όσο αρχικά εκτιμήθηκε και θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Πρόκειται για μεγάλη απώλεια, αφού ο Σαρ είχε πραγματοποιήσει ίσως την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με τους «τρικολόρ» απέναντι στη Σλοβενία και τον Λούκα Ντόντσιτς, με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κοψίματα σε 22 λεπτά.

Πέρα όμως από την ατομική του απόδοση, η απουσία του Σαρ από τη συνέχεια του Euro, τη στιγμή που έδειχνε να ανεβαίνει αγωνιστικά, θα επηρεάσει σημαντικά τη Γαλλία. Αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη γραμμή των ψηλών, που ήδη είχε δεχτεί πλήγματα αυτό το καλοκαίρι με τις απουσίες των Βικτόρ Γουεμπανιάμα, Ματίας Λεσόρ και Ρούντι Γκομπέρ.