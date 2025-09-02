Ο Δημήτρης Αγραβάνης βρέθηκε καλεσμένος στο EuroBasket Live By Novibet του Gazzetta, με τον έμπειρο φόργουορντ να αναλύει το τι δεν πήγε καλά στο Ελλάδα - Βοσνία 77-80, ενώ δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Αγραβάνης στάθηκε στην απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στα προβλήματα που παρουσίασε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αλλά και στις δυνατότητες που έχει η ομάδα ενόψει της συνέχειας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία στην Κίνα και στην Χέφεϊ, όπου αγωνίζεται φέτος.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Αγραβάνης στο EuroBasket Live By Novibet:

«Είμαστε χαρούμενοι που ο Γιάννης θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι, οπότε δεν έχει κάτι σοβαρό. Όταν είδα την απουσία του, ήξερα ότι θα είναι δύσκολο ματς, γιατί η Βοσνία δεν είχε να χάσει τίποτα. Έπαιξε πολύ επιθετικά, με δυνατά κορμιά, τρικ στην άμυνα και επιθετικά ριμπάουντ. Εμείς απέναντι σε έναν πιο δυνατό αντίπαλο δεν ανεβάσαμε τον ρυθμό, δεν τρέξαμε όσο έπρεπε, ώστε να πάρουμε τη νίκη που χρειαζόμασταν.

Δεν έγινε κάτι τρομερό· είναι μια ήττα στη φάση των ομίλων. Σημασία έχει να δουν τα παιδιά τα λάθη τους και να συνεχίσουν με περισσότερη ψυχολογία και θετικότητα.»

Για τη φετινή Εθνική:

«Το σημερινό παιχνίδι δεν ήταν ο καλύτερος δείκτης. Η ήττα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Με τον Γιάννη στη θέση του point forward, η Εθνική αποκτά τεράστια ταχύτητα και περισσότερες επιλογές. Παίζουμε το σύγχρονο μπάσκετ που απαιτείται και μπορούμε να τρέξουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα την πρώτη πάσα μετά από καλάθι και σε δύο δευτερόλεπτα να βρισκόμαστε μπροστά, ώστε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη και την ταχύτητα του Γιάννη, αλλά και να βρουν τα υπόλοιπα παιδιά ελεύθερα σουτ με καλά ποσοστά.

Χαίρομαι που φέτος παίζει περισσότερο σαν point forward και όχι σαν σέντερ, γιατί θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος στην ιστορία της θέσης. Φυσικά θα δώσει και σκριν, θα κόψει στη ρακέτα, αλλά πρέπει να τον αξιοποιούμε με περισσότερους τρόπους. Όλοι προετοιμάζονται για το “τείχος” και τις παγίδες στον Γιάννη, άρα πρέπει να είμαστε πιο πονηροί επιθετικά για να βγάλουμε το 100% των δυνατοτήτων μας.»

Για το πρόβλημα της Εθνικής:

«Υπάρχει ένα μικρό ζήτημα στο ριμπάουντ. Σήμερα χάσαμε αρκετά, με τη Βοσνία να παίρνει 19 επιθετικά που κατέληξαν σε καλάθι ή σε βολές. Εμείς δεν αξιοποιήσαμε με τον ίδιο τρόπο τα δικά μας.

Δεν έχουμε πολύ κάθετο παιχνίδι, πέρα από τον Σλούκα και τον Ντόρσεϊ. Αυτό μπορεί να μας δυσκολέψει. Με τον Γιάννη καλύπτεται, αλλά σήμερα φάνηκε ότι χωρίς εκείνον δεν βγάλαμε ρυθμό και καλά σουτ στο τρίποντο. Με την παρουσία του τα παιδιά ξέρουν τον ρόλο τους, σουτάρουν με αυτοπεποίθηση και σκοράρουν. Στα νοκ-άουτ, όταν οι αντίπαλοι θα στήσουν τοίχος γύρω του, πρέπει να βρούμε τρικ για να πετύχουμε εύκολους πόντους.»

Για την Ισπανία:

«Η Ισπανία παραμένει Ισπανία. Για μένα η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ της διοργάνωσης και μαζί με τη Σερβία είναι τα φαβορί, ειδικά μετά την απουσία του Μπογκντάνοβιτς. Αυτές οι δύο και η Τουρκία είναι πιο μπροστά. Εμείς μπορούμε να φτάσουμε στην τετράδα.

Η Ισπανία είναι απρόβλεπτη, παραδοσιακά μας δυσκολεύει, αλλά αν είμαστε συγκεντρωμένοι και παίξουμε πιο γρήγορα, δεν θα έχουμε πρόβλημα.»

Για το αν η ομάδα εμφανίστηκε soft:

«Είναι θέμα νοοτροπίας. Νομίζω χαλαρώσαμε λόγω των προηγούμενων καλών εμφανίσεων. Η Βοσνία μπήκε πολύ δυνατά, γύρισε σωστά την μπάλα και εμείς φανήκαμε soft, τόσο στις διεκδικήσεις όσο και στις προσπάθειες για καλάθι.

Όταν σταματήσαμε να σκεφτόμαστε υπερβολικά και παίξαμε πιο επιθετικά, κλέψαμε μπάλες και προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε. Σε τέτοιο τουρνουά όμως μια κακή μέρα μπορεί να στοιχίσει. Είναι σημαντικό κάθε παίκτης να δίνει το 100%, έστω και για λίγα λεπτά. Ο Θανάσης ήταν ο μόνος που μάτσαρε την ενέργεια των Βόσνιων, ενώ και ο Παναγιώτης βοήθησε στο δεύτερο μέρος.»

Για την απουσία του Γιάννη:

«Ήταν μεγάλη ευκαιρία για όλα τα παιδιά να βγουν μπροστά και να δείξουν το ταλέντο τους, να οδηγήσουν την ομάδα στη νίκη. Όχι εγωιστικά, αλλά για να αποδείξουν την αξία τους. Εμένα αυτά τα ματς μου αρέσουν πολύ, γιατί δίνουν χώρο σε άλλους να ξεχωρίσουν.»

Για τη σωστή αντιμετώπιση των παιχνιδιών:

«Ίσως δεν περίμεναν οι παίκτες ότι η Βοσνία θα είναι τόσο επιθετική. Κακώς, γιατί ήταν αναμενόμενο. Σίγουρα θα γίνει πολλή ανάλυση βίντεο και θα ανέβουν οι τόνοι, για να είναι όλοι πιο σε εγρήγορση.

Το σημαντικό είναι να τελειώνει το ματς και να μπορείς να πεις “τα έδωσα όλα”. Αλλιώς θα μετανιώνεις.»

Για την εμπειρία στην Κίνα:

«Η Κίνα είναι μια αγορά που μου ταιριάζει. Θέλει επιθετικό ταλέντο για να σταθείς και πρόσφατα ανανέωσα το συμβόλαιό μου για πέντε μήνες, οπότε θα επιστρέψω τέλη Νοέμβρη με αρχές Δεκέμβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος, η ομάδα, ο πρόεδρος και ο προπονητής είναι ευχαριστημένοι μαζί μου και έχουμε πολύ καλές σχέσεις.

Το πρόγραμμα είναι συνεχές: παιχνίδι-ταξίδι-παιχνίδι-ταξίδι. Το απολαμβάνω, γιατί χορταίνω μπάσκετ. Παίζω με ευρωπαϊκή νοοτροπία, δεν “κλέβω” ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση, και αυτό με βοηθάει να δίνω πάντα το 100%.»