Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία: Τρομερή συνεργασία Σλούκα με Παπανικολάου
Κώστας κέρασε και... Κώστα ήπιε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Βοσνία για την 4η αγωνιστική του Eurobasket.
Αν μη τι άλλο οι Κώστας Σλούκας και Κώστας Παπανικολάου φρόντισαν να «βγάλουν» μια εξαιρετική συνεργασία που οδήγησε σε καλάθι του φόργουορντ του Ολυμπιακού.
Δείτε την χαρακτηριστική φάση
Sloukas drives and connects with Papanikolaou 👀— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025
📺 https://t.co/O8gpIsQl2R#EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/rLtHVkJI2B
