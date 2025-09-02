Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta για το τέταρτο παιχνίδι της Εθνικής
Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις είναι δίπλα σας ζωντανά, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet» μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με αντίπαλο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη όπου η Εθνική θέλει να κάνει το 4/4 στο Eurobasket 2025.
Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρουν από την Λεμεσό της Κύπρου όλο τον παλμό του EuroBasket 2025 και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Δείτε το Eurobasket Live by Novibet στο Youtube του Gazzetta!
