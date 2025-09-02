Το Gazzetta σας βάζει ζωντανά στα παρκέ του Eurobasket 2025, με το LIVE «EuroBasket Live powered by Novibet», με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη και τη Χριστίνα Κατσαμούρη να αναλύουν μαζί με τους απεσταλμένους μας τα πάντα αναφορικά με το Ελλάδα - Βοσνία.

Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις είναι δίπλα σας ζωντανά, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet» μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με αντίπαλο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη όπου η Εθνική θέλει να κάνει το 4/4 στο Eurobasket 2025.

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρουν από την Λεμεσό της Κύπρου όλο τον παλμό του EuroBasket 2025 και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.