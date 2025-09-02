Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νιώθει ενοχλήσεις και η παρουσία του στο παιχνίδι με τη Βοσνία θα κριθεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Εκτός ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Βοσνία (2/9, 15:00, LIVE από το Gazzetta) με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025, διεκδικώντας παράλληλα την πρωτιά στο Group της Λεμεσού και το ζήτημα έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς νιώθει ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Βοσνία θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζαμπολ.

Επίσης, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα αγωνιστεί προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Η Ελλάδα οδηγεί την κούρσα στον Γ’ όμιλο και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της το βράδυ της Πέμπτης, απέναντι στην Ισπανία (4/9, 21:30), πριν αναχωρήσει για τη Ρίγα και τα νοκ άουτ ματς του EuroBasket.

