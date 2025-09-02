Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta, αναφέρθηκε στο ματσάρισμα που θα έχει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αποστολή στην Κύπρο: Θοδωρής Σανιδάς.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη σήμερα, Τρίτη (2/9, 15:00), θέλοντας βρει τη νίκη με την οποία θα μπορέσει να κάνει το 4/4 στο EuroBasket 2025.

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, μιλώντας στην κάμερα του Gazzetta, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι για να αντιμετωπίσει κάποιος τον Greek Freak, πρέπει να καταστρώσει από νωρίς σχέδιο.

«Είναι παίκτης επιπέδου MVP. Σπουδαίος παίκτης. Ξέρεις, πρέπει να τον περιορίσεις όταν φεύγει στον αιφνιδιασμό. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να σταματήσει τον Γιάννη από το να κάνει όσα κάνει, αλλά πρέπει να προσέξουμε όλους τους άλλους και έπειτα να επικεντρωθούμε εκεί. Πρέπει να φτιάξεις ένα σχέδιο παιχνιδιού με βάση αυτό και απλά να επικεντρωθείς σε αυτό».

Για το αν είναι έτοιμος για αυτό: «Ναι, φυσικά».