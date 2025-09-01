Eurobasket 2025 Diary Day 6: Ρεπό, ανάσες και το μυαλό στη Βοσνία!

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

To δεύτερο ρεπό της 1ης φάσης, εδώ στην Λεμεσό, ήταν κάτι σαν θεόσταλτο δώρο. Λίγο το αήττητο της Εθνικής ομάδας και η μαθηματική πρόκριση στους “16”, λίγο η σταδιακά βελτιούμενη απόδοση των διεθνών μας μπροστά και πίσω και λίγο η ελαφριά πτώση της θερμοκρασίας αλλά περισσότερο της υγρασίας, δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για να πάρουμε όλοι μία ανάσα.

Κατά βάση, οι παίκτες δηλαδή και ο coach και νέος ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλης Σπανούλης με τους συνεργάτες του – αν και αυτό δεν... πολυπαίζει υπό την έννοια ότι το video για τις συνήθειες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης θα πήρε… φωτιά – αλλά και οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι στο 42ο Eurobasket.

Άλλοι πετάχτηκαν μέχρι την Λευκωσία ή την Λάρνακα για άλλες δουλειές, άλλοι – οι πιο τολμηροί της αποστολής – πήγαν για μπάνιο και μόνο η μικρή μειοψηφία έμεινε προσηλωμένη στο καθήκον και πετάχτηκε μέχρι το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» για την προπόνηση της «επίσημης αγαπημένης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε βάρη και σουτάκια, αλλά όταν μπήκαμε στο παρκέ, οι περισσότεροι παίκτες είχαν πάει στα αποδυτήρια. Αυτοί που είχαν απομείνει ήταν ο Ντόρσεϊ που δεν έχανε τρίποντο για τρίποντο, ο Τολιόπουλος με τον Καλαϊτζάκη που σούταραν βολές και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που μας έκανε δηλώσεις για την έως τώρα ελληνική πορεία στο τουρνουά και για το νέο του συμβόλαιο στο ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς!

Όλα αυτά κι ενώ μετράμε ανάποδα για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου, που δεν αποκλείεται να μας στείλει μία αρχύτερα και οριστικά στην κορυφή της βαθμολογίας. Θέλουμε νίκη επί των Βόσνιων και ήττα των Ισπανών από την Ιταλία, ώστε να ταξιδέψουμε ως πρώτοι στην Λετονία και να ακολουθήσουμε το πιο βατό μονοπάτι για την διεκδίκηση της διάκρισης.