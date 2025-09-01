Ο Τσέντι Όσμαν είχε ξανά θετική παρουσία για την Τουρκία, στη νίκη επί της Εσθονίας για το 4/4 στο EuroBasket 2025.

Η Τουρκία έκανε το 4/4 στο EuroBasket 2025, μετά και την άνετη επικράτησή της επί της Εσθονίας, με τον Τσέντι Όσμαν για άλλη μία φορά στο προσκήνιο.

Ο Εργκίν Αταμάν προσπάθησε να μοιράσει το rotation, μιας και το παιχνίδι ήταν εύκολο για την Τουρκία, με τον Όσμαν να αγωνίζεται 24'08''.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού σκόραρε 11 πόντους σε αυτό το διάστημα, έχοντας 1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές. Ενώ παράλληλα μάζεψε 4 ριμπάουντ και είχε 2 λάθη.

Ο απολογισμός του Τσέντι Όσμαν στο Εσθονία - Τουρκία