EuroBasket 2025, Εσθονία - Τουρκία: Επιβλητική τάπα του Μπόνα (vid)
Η Τουρκία και η Εσθονία διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε αγώνα για το EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου η γειτονική μας χώρας είχε τον πλήρη έλεγχο του πρώτου ημιχρόνου που τελείωσε με το σκορ στο 46-27.
Ο Άντεμ Μπόνα έχει δείξει πολλές φορές ότι είναι ικανός να προσφέρει αρκετά εντυπωσιακές στιγμές μέσα από την άμυνά του. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, λίγο πριν τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό μπλοκ.
Το μπλοκ του Μπόνα κόντρα στην Εσθονία
ADEM BONA IS JUST UNFAIR 😭#EuroBasket x @TBF pic.twitter.com/2bghZRf0xP— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025
