Ο Άντεμ Μπόνα πρόσφερε μία ακόμη εντυπωσιακή τάπα στο EuroBasket 2025, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Εσθονία.

Η Τουρκία και η Εσθονία διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε αγώνα για το EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου η γειτονική μας χώρας είχε τον πλήρη έλεγχο του πρώτου ημιχρόνου που τελείωσε με το σκορ στο 46-27.

Ο Άντεμ Μπόνα έχει δείξει πολλές φορές ότι είναι ικανός να προσφέρει αρκετά εντυπωσιακές στιγμές μέσα από την άμυνά του. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, λίγο πριν τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό μπλοκ.