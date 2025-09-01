Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έφυγε από τη Λετονία και επέστρεψε στις ΗΠΑ για την αποθεραπεία του. Η συμπαίκτες του στην εθνική Σερβίας τον αποχαιτέτησαν θερμά.

Η Σερβία θα συνεχίσει χωρίς τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στο EuroBasket 2025, καθώς ο γκαρντ των Κλίπερς δεν θα παίξει ξανά στο φετινό τουρνουά μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση απέναντι στην Πορτογαλία.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από ένα lay up ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αμέσως έκανε νόημα για αλλαγή. Ο Μπογκντάνοβιτς υπέστη ρήξη στον οπίσθιο μηριαίο και χρειάστηκε να επιστρέψει στις ΗΠΑ, όπου θα υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις και θα ακολουθήσει την αποθεραπεία του.

Όλοι οι συμπαίκτες του από την εθνική Σερβίας τον συνόδευσαν έως την έξοδο του ξενοδοχείου και τον αποχαιρέτησαν.