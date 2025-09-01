Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει πίεση για τα αποτελέσματα» και τόνισε πως αν η ομάδα δεν φτάσει στα μετάλλια, δεν αλλάζει η αξία της προσπάθειας, ενώ πως σημασία έχει το πνεύμα μάχης και η μετεξέλιξη της νέας γενιάς

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο υπογράμμισε πως για την Ισπανία στο EuroBasket 2025 προέχει η πρόοδος των νεαρών παικτών και όχι τόσο τα αποτελέσματα ή η τελική πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, μιλώντας μετά τη νίκη επί της Κύπρου στη Λεμεσό.

Ο πολύπειρος προπονητής εξήγησε ότι στη «φούρια ρόχα» δεν υπάρχει πίεση για το σκορ, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη συγκέντρωση και τη σωστή προετοιμασία των παικτών ενόψει των αναμετρήσεων με Ιταλία (02/09, 21:30) και Ελλάδα (04/09, 21:30).

Αναλυτικά

«Αυτή είναι μια νεανική ομάδα και πρέπει να έχουμε σωστή νοοτροπία. Το σκορ δεν έχει σημασία σε αυτή τη φάση. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Υπάρχει ο κίνδυνος να χαλαρώσουμε, πρέπει να έχουμε περισσότερα λεπτά καλού μπάσκετ και να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα ματς. Δεν έχουμε εμμονή για το αποτέλεσμα αυτού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά με το πώς θα μεγαλώσουμε και πώς θα βελτιωθούμε μέσα από αυτό».