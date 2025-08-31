Eurobasket 2025: Αυτό μας έλειπε τώρα, να… μειώνουμε τις νίκες μας!

O Αντώνης Καλκαβούρας βλέπει την Εθνική ομάδα να ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς στο Eurobasket 2025 και από παιχνίδι σε παιχνίδι να παρουσιάζεται ολοένα και πιο προσηλωμένη στα κομμάτια του παιχνιδιού που καθορίζουν τις νίκες. Ας κερδίζουμε έτσι και ας γεμίζουμε με… δύσπιστους!

“No... offense”, που λένε και οι Αμερικανοί, αλλά με απολογισμό 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και με την πρόκριση στην φάση των “16” σχεδόν στο… τσεπάκι μας, με την καλύτερη άμυνα του τουρνουά (μ.ο. 62,6 πόντους), την 2η καλύτερη επίδοση στα τρίποντα (47,2%) και την 3η εντός πεδιάς (54,2%), δεν θα κάτσω να μεμψιμοιρήσω και να ψάξω… τι δεν πάει καλά και κερδίζουμε!

Να με συμπαθάτε, αλλά ούτε θα μπω στην διαδικασία να υπερτονίσω την απόφαση του Αλεξάντερ Ντζίκιτς να μην παλέψει το ματς (πήγε να του χαλάσει τα σχέδια ο Σενγκέλια, με την επιμονή του να παίξει, αλλά βγήκε μόνος του στο 4ο λεπτό και δεν ξαναμπήκε), ούτε θα μειώσω το +41 (94-53) που έγραψε ο ηλεκτρονικός πίνακας στο τέλος, ούτε θα αποδυναμώσω την δυναμική που αρχίζει να αποκτά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εδώ στην Λεμεσό.

Έχοντας ξεπεράσει τις 20 διεθνείς διοργανώσεις στο πλευρό της «γαλανόλευκης» (13 Eurobasket, 6 Παγκόσμια και 2+2 ολυμπιακά και προολυμπιακά τουρνουά), έχω μάθει καλά ότι οι επιτυχίες σε αυτό το επίπεδο δεν έρχονται ούτε με κάποιο ιδιαίτερα σπουδαίο μπάσκετ, ούτε με διαστημικές εμφανίσεις.

Ανατρέξτε πίσω στο μακρινό παρελθόν για λίγο, σχετικά με την συνολική απόδοση που είχαμε ως ομάδα το 2005 (πρώτοι στην Ευρώπη), το 2006 (δεύτεροι στον κόσμο) και το 2009 (χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό) και θα με θυμηθείτε!

Κοινώς, σε αυτά τα τουρνουά, η 1η φάση – και ειδικότερα όταν διαρκεί σχεδόν 10 μέρες – χρησιμεύει στην απόκτηση ρυθμού, συνηθειών και αυτοματισμών και στο «χτίσιμο» του αγωνιστικού χαρακτήρα που θα πρέπει να βγει στα νοκ άουτ παιχνίδια, που σε τελική ανάλυση καθορίζουν και το «ταμείο» του εγχειρήματος.

Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο βαθμός που παίρνουν έως τώρα ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς μας δεν θα μπορούσε να μην προσεγγίζει το άριστα και σπεύδω να εξηγήσω αμέσως το σκεπτικό μου.

Το βασικό ζητούμενο και ο πρώτος στόχος της προσπάθειάς μας στο 42ο Eurobasket, ήταν κατ’ αρχάς η πρόκριση στους “16” και εί δυνατόν, ο συνδυασμός με την πρωτιά του ομίλου.

Μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, η Ελλάδα είναι μία από τις έξι αήττητες ομάδες της διοργάνωσης, χρειάζεται την νίκη της Ιταλίας επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης για να προκριθεί και μαθηματικά και να «σφραγίσει» το εισιτήριό της για την Ρίγα, ενώ απέχει άλλη μία νίκη δική της (στο επόμενο ματς με τους Βόσνιους) και των «ατζούρι απέναντι στην «φούρια ρόχα», από το να εξασφαλίσει την πρωτιά του 3ου ομίλου, πριν καν παίξει την Πέμπτη (04/09, 21.30) με την Ισπανία!

Καθόλου άσχημα, δεν συμφωνείτε; Αν συμβούν όλα τα παραπάνω που δεν είναι δα και ακατόρθωτα, τότε η «επίσημη αγαπημένη» θα πάει στην Λετονία για να παίξει με μία εκ των Σλοβενία ή Ισραήλ στο πρώτο νοκ άουτ και από ‘κει και πέρα να περιμένει ποιος θα είναι ο αντίπαλος στο χιαστί που διαχωρίζει το… flat αποτέλεσμα (αν περάσουμε στα προημιτελικά και «χαιρετήσουμε») από την υπέρβαση (είσοδος στην 4άδα μετά από 16 χρόνια)!

Το ότι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποφύγουμε την Γερμανία (δύσκολα θα χάσει από την Φινλανδία) και την Γαλλία (εκτός αν οι παραδοσιακά ασόβαροι «τρικολόρ» κάνουν κι άλλη γκέλα, μετά απ’ αυτή εναντίον του Ισραήλ), νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο βατό μονοπάτι για να επιστρέψουμε στην ζώνη των μεταλλίων.

Αυτά ως προς τι έχουμε καταφέρει μετά το αρχικό 3/3 στην 1η φάση του τουρνουά. Πάμε, όμως και στα πιο ειδικά οφέλη, που έχουν προκύψει από τα αγωνιστικά διαπιστευτήρια που έχει καταθέσει μέχρι στιγμής η ελληνική ομάδα στο παρκέ του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού».

Μετά από τρία δείγματα, η Εθνική μας δείχνει μία θαυμαστή αμυντική συνέπεια και δεν έχει δεχθεί ακόμη περισσότερους από 70 πόντους (η μοναδική από τις 24 συμμετέχουσες ομάδες), ενώ παρουσιάζει μία σταθερά και προοδευτικά βελτιούμενη δημιουργία (13 ασίστ στην πρεμιέρα, 26 στο δεύτερο ματς και 28 με Γεωργία), την ίδια στιγμή που ο παραπανώ συνδυασμός, σε πρώτη ανάγνωση κατεβάζει πολύ χαμηλά το ποσοστό των αντιπάλων (34,4% εντός πεδιάς)!

Και σε δεύτερη σουτάρει με εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό ευστοχίας πίσω από τα 6,75 (47,2%), με τον Σλούκα να συνδυάζει την εκτελεστική του ευχέρεια, παίζοντας περισσότερο για την ομάδα και έχοντας υπερπολύτιμη συνεισφορά ως facilitator!

Από ‘κει και πέρα, δεν γίνεται να μην κάνουμε ειδική μνεία στο πόσο ώριμα και συγκεντρωμένα παίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από κατοχή σε κατοχή, χωρίς να επηρεάζεται διόλου από χαμένες βολές ή από λάθη. Η αφοσίωσή του στο παιχνίδι και εν γένει στην μεγάλη εικόνα (την επιτυχία με το εθνόσημο, που τόσο πολύ επιθυμεί), είναι ξεκάθαρο ότι συμπαρασύρει όλα τα υπολοιπα παιδιά.

Δεν θυμάμαι ξανά τόσο μεστό και με περισσή αυτοπεποίηση τον Μήτογλου, τόσο ενεργητικό τον Ντόρσεϊ και τόσο επικεντρωμένους στους ρόλους τους όλους τους υπόλοιπους. Από τον Παπανικολάου και τον Θανάση, μέχρι τον Σαμοντούροβ, τον οποίο πολύ γούσταρα που τον είδα να δοκιμάζεται για ουκ ολίγα λεπτά σε θέση “3”, δίπλα στον Ντίνο και τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Σίγουρα υπάρχουν και αρνητικά, όπως το χαμηλό ποσοστό στις βολές (16η θέση με 69,9%) και το ανησυχητικό πρόβλημα στο box out (22η θέση στα ριμπάουντ με μ.ο. 33,0), το οποίο φοβάμαι ότι μπορεί να το πληρώσουμε αν συνεχιστεί να υφίσταται και στο νοκ άουτ, αλλά ας χαρούμε το πολύ ελπιδοφόρο μας ξεκίνημα και ας πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και ας βάλουμε όλη μας την θετική ενέργεια για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα!

