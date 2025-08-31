Eurobasket 2025, Καλκαβούρας στο Eurobasket Live by Novibet: «Ελκυστικός προορισμός για τον Θανάση ο Αρης» (vid)
O Αντώνης Καλκαβούρας και ο Νίκος Παπαδογιάννης απαντούν σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του Θανάση Αντετοκούνμπο στον αέρα της εκπομπής «EuroBasket Live by Novibet» του Gazzetta.
Ο Αντώνης Καλκαβούρας και ο Νίκος Παπαδογιάννης μετά το φινάλε του Γεωργία - Ελλάδα 53-94 για το EuroBasket 2025, έκαναν το σχόλιό τους στον αέρα της εκπομπής «Eurobasket Live by Novibet».
Οι απεσταλμένοι του Gazzetta εξέφρασαν την άποψή τους για το μέλλον του Θανάση Αντετοκούνμπο.
Το σχόλιο του Αντώνη Καλκαβούρα και του Νίκου Παπαδογιάννη στο Eurobasket Live by Novibet
