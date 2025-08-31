Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε μετά το 3/3 της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025 για την ταμπέλα που θα έδινε στη «γαλανόλευκη».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική Ανδρών συνέχισε το νικηφόρο σερί της στο EuroBasket 2025, αφού επικράτησε της Γεωργίας με 93-54, κάνοντας το 3-0 στον Γ’ όμιλο, ενώ θα περιμένει είτε επικράτηση της Κύπρου απέναντι στην Ισπανία (31/8, 18:15), είτε νίκη της Ιταλίας επί της Βοσνίας (31/8, 21:30), ώστε να εξασφαλίσει απόψε την πρόκριση στα νοκ άουτ της Ρίγας, διεκδικώντας παράλληλα την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μιλώντας στον άερα της εκπομπής «EuroBasket Live by Novibet» του Gazzetta μίλησε για την εικόνα της «γαλανόλευκης» ομάδας και για την ταμπέλα που θα της έδινε.

Αναλυτικα

Για τη βελτίωση της ομάδας: «Εντάξει, σίγουρα. Παιχνίδι με παιχνίδι, όσο παίζεις καλά και βελτιώνεσαι, χτίζεις και την αυτοπεποίθηση. Και θέλουμε να είμαστε έτσι και στα νοκ άουτ».

Για το τι να περιμένουμε στη συνέχεια: «Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια, να είμαστε σίγουρα πρώτοι, και μετά βλέπουμε στα νοκ άουτ».

Για το ποια ταμπέλα θα ταίριαζε σε αυτή την Εθνική: «Ότι όλοι παίζουμε ο ένας για τον άλλον και πως είμαστε μια σκληρή ομάδα».

Για τα περιθώρια βελτίωσης: «Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είναι ένα τουρνουά με λίγη προετοιμασία, οπότε σίγουρα βελτιωνόμαστε μέσα από αυτό».

