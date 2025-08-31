EuroBasket 2025, Λετονία: Χάνει το υπόλοιπο του τουρνουά ο Γκραζούλις
Η Λετονία θα αναγκαστεί να συνεχίσει την προσπάθειά της στο EuroBasket 2025, χωρίς να έχει τη βοήθειά του Αντρέις Γκραζούλις. Όπως έγινε γνωστό, ο φόργουορντ θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο του τουρνουά.
Ο λόγος για την απώλεια του Γκραζούλις έχει να κάνει με έναν τραυματισμό που υπέστη στο πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο τη Σερβία, σε ένα παιχνίδι όπου ο ίδιος είχε προλάβει να αγωνιστεί μόλις 2 λεπτά.
Με αυτόν τον τρόπο, η διοργανώτρια Λετονία χάνει έναν παίκτη της από το ροτέισον, ο οποίος στον καιρό που πρόλαβε να παίξει της έδινε κατά μέσο όρο από 4,7 πόντους με 2 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 12,3 λεπτά εντός παρκέ.
