Eurobasket 2025, Γεωργία - Ελλάδα: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta για το τρίτο παιχνίδι της Εθνικής
Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις είναι δίπλα σας ζωντανά, μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με αντίπαλο τη Γεωργία όπου η Εθνική θα κυνηγήσει το 3/3 στο Eurobasket 2025, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet».
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για σήμερα, Κυριακή (31/8), στις 15:00. Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, θα αναλύσουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης θα μεταφέρουν από την Λεμεσό της Κύπρου όλο τον παλμό του EuroBasket 2025 και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Δείτε το Eurobasket Live by Novibet στο Youtube του Gazzetta!
