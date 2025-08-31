Eurobasket 2025, Γεωργία - Ελλάδα: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta για το τρίτο παιχνίδι της Εθνικής

Το Gazzetta σας βάζει ζωντανά στα παρκέ του Eurobasket 2025, με το LIVE «EuroBasket Live powered by Novibet», με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη και τη Χριστίνα Κατσαμούρη, αμέσως μετά από το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γεωργία (31/8, 15:00).

Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις είναι δίπλα σας ζωντανά, μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με αντίπαλο τη Γεωργία όπου η Εθνική θα κυνηγήσει το 3/3 στο Eurobasket 2025, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet».

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για σήμερα, Κυριακή (31/8), στις 15:00. Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, θα αναλύσουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης θα μεταφέρουν από την Λεμεσό της Κύπρου όλο τον παλμό του EuroBasket 2025 και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.