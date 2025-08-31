Τι άλλο να κάνει: Ο Ντόντσιτς με ζώνη στην πλάτη, πήρε το πινακάκι του προπονητή του από τα χέρια του και έδωσε οδηγίες στον Πρέπελιτς!

Τι άλλο να κάνει: Ο Ντόντσιτς με ζώνη στην πλάτη, πήρε το πινακάκι του προπονητή του από τα χέρια του και έδωσε οδηγίες στον Πρέπελιτς!

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Ντόντσιτς δίνει οδηγίες στον Πρέπελιτς

bet365

Ο Λούκα Ντόντσιτς ανέλαβε και χρέη... προπονητή κατά τη διάρκεια ενός time out, δίνοντας οδηγίες με το πινακάκι κόντρα στη Γαλλία για το EuroBasket 2025.

Το EuroBasket 2025 μέχρι στιγμής έχει προσφέρει αρκετές όμορφες και εντυπωσιακές στιγμές. Από χθες (30/8) ωστόσο πρόσφερε και τον Λούκα Ντόντσιτς σε ρόλο... προπονητή!

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός time out, ενώ ο ίδιος φορούσε μάλιστα ζώνη για την πλάτη, πήρε το πινακάκι από τον προπονητή του και άρχισε να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του, εστιάζοντας αρκετά στον Κλέμεν Πρέπελιτς.

Παρά τις οδηγίες του Σλοβένου σταρ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους (9 ασίστ, 8 ριμπάουντ), η Γαλλία μπόρεσε να πάρει τελικά τη νίκη με 103-95.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα