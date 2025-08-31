Τι άλλο να κάνει: Ο Ντόντσιτς με ζώνη στην πλάτη, πήρε το πινακάκι του προπονητή του από τα χέρια του και έδωσε οδηγίες στον Πρέπελιτς!
Το EuroBasket 2025 μέχρι στιγμής έχει προσφέρει αρκετές όμορφες και εντυπωσιακές στιγμές. Από χθες (30/8) ωστόσο πρόσφερε και τον Λούκα Ντόντσιτς σε ρόλο... προπονητή!
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός time out, ενώ ο ίδιος φορούσε μάλιστα ζώνη για την πλάτη, πήρε το πινακάκι από τον προπονητή του και άρχισε να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του, εστιάζοντας αρκετά στον Κλέμεν Πρέπελιτς.
Παρά τις οδηγίες του Σλοβένου σταρ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους (9 ασίστ, 8 ριμπάουντ), η Γαλλία μπόρεσε να πάρει τελικά τη νίκη με 103-95.
Luka Doncic took the clipboard from the coaching staff and started coaching the team during timeout 👀🧠 #EuroBasket pic.twitter.com/G6Zeldw5Mw— BasketNews (@BasketNews_com) August 31, 2025
