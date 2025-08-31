Λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Κύπρου, η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Γεωργία (31/8, 15:00), ψάχνοντας το 3/3 στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα, το απόγευμα του Σαββάτου (31/8), κατάφερε να πάρει μία άνετη νίκη επί της Κύπρου με 96-69 και πλέον έχει στραμμένο το βλέμμα της στο αποψινό (31/8) παιχνίδι με αντίπαλο τη Γεωργία. Σε περίπτωση νίκης, η «γαλανόλευκη» θα κάνει το 3/3 στο EuroBasket 2025. Στη δράση αναμένεται να επιστρέψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είχε μείνει εκτός για λόγους ξεκούρασης στο παιχνίδι με την Κύπρο.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 15:00, με live την εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta και απευθείας τηλεοπτική μετάδοση τόσο από το Nova Sports Start όσο και από το ΕΡΤ News.

Ο Βασίλης Σπανούλης, μιλώντας για το επερχόμενο παιχνίδι ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εμείς έχουμε το δικό μας αγωνιστικό στυλ. Σεβόμαστε τη Γεωργία, όπως κάθε αντίπαλο. Πρώτη φορά παίζουμε στις 15:00, θα πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι, απόλυτα συγκεντρωμένοι και να πάρουμε τη νίκη».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης υπογράμμισε τη σημασία των ριμπάουντ: «Είναι πολύ σκληρή ομάδα. Έχουν παίκτες όπως ο Σενγκέλια, ο Μαμουκελασβίλι, ο Σερμαντίνι, ο Μπιτάτζε.Παίζουν σκληρά και χρόνια μαζί. Πάνε σε όλα τα ριμπάουντ. Εμείς σε όλη την προετοιμασία έχουμε θέμα στα ριμπάουντ, οπότε πρέπει να προσέξουμε αυτό αύριο και πιστεύω πως θα εμφανιστούμε 100% έτοιμοι για να πάρουμε μια νίκη».

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά έξι αγώνες. Την ίδια ώρα με το Γεωργία - Ελλάδα είναι το Σλοβενία - Βέλγιο, στις 18:00 το Ισραήλ - Γαλλία, στις 18:15 το Ισπανία - Κύπρος, στις 21:30 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στο Βοσνία - Ιταλία ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και το Πολωνία - Ισλανδία.

Το πρόγραμμα της ημέρας (31/8) του EuroBasket 2025