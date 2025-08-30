Eurobasket 2025, Γαλλία - Σλοβενία: Unfair από Φρανσίσκο και ένταση στο παρκέ (vid)
Εκεί όπου όλα έδειχναν πως θα τελειώσουν ήρεμα στο ματς της Γαλλίας με τη Σλοβενία (νίκη των τρικολόρ) για το Eurobasket 2025, ο Φρανσίσκο είπε να βάλει... φωτιά. Ο γκαρντ των τρικολόρ ενώ είχε δώσει τα χέρια με τον Ντόντσιτς και φαινόταν πως δεν θα εκδηλώσει επίθεση, αποφάσισε να σκοράρει χωρίς οι αντίπαλοι να προλάβει να παίξει άμυνα.
Οι παίκτες των Σλοβένων... τρελάθηκαν, του ζήτησαν τον λόγο και υπήρξε ένταση, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των πιο ψύχραιμων. Φρανσίσκο και Χρόβατ δέχθηκαν τεχνικές ποινές.
Αποβλήθηκαν και οι Ιφί και Κράμπει, αφού μπήκαν στο παρκέ ενώ ήταν στον πάγκο, κάτι που απαγορεύεται.
😮 Unbelievable. Sylvain Francisco greets Luka Doncic and then scores while the teams are standing still. Was it a mistake by the Slovenian defence or unsportsmanlike behaviour by the French player? 🇫🇷🇸🇮 pic.twitter.com/q4aiyCq8El— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) August 30, 2025
Stat padding final boss 😭 (via @FIBA )— Overtime (@overtime) August 30, 2025
pic.twitter.com/KFUB1RUQNJ
