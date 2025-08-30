ΜΙα unfair ενέργεια του Φρανσίσκο έφερε μεγάλη ένταση στο ματς της Γαλλίας με τη Σλοβενία πριν το τέλος.

Εκεί όπου όλα έδειχναν πως θα τελειώσουν ήρεμα στο ματς της Γαλλίας με τη Σλοβενία (νίκη των τρικολόρ) για το Eurobasket 2025, ο Φρανσίσκο είπε να βάλει... φωτιά. Ο γκαρντ των τρικολόρ ενώ είχε δώσει τα χέρια με τον Ντόντσιτς και φαινόταν πως δεν θα εκδηλώσει επίθεση, αποφάσισε να σκοράρει χωρίς οι αντίπαλοι να προλάβει να παίξει άμυνα.

Οι παίκτες των Σλοβένων... τρελάθηκαν, του ζήτησαν τον λόγο και υπήρξε ένταση, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των πιο ψύχραιμων. Φρανσίσκο και Χρόβατ δέχθηκαν τεχνικές ποινές.

Αποβλήθηκαν και οι Ιφί και Κράμπει, αφού μπήκαν στο παρκέ ενώ ήταν στον πάγκο, κάτι που απαγορεύεται.