Η FIBA καταδίκασε τη ρατσιστική συμπεριφορά του Λιθουανού φιλάλθου προς τον Ντένις Σρούντερ και ανακοίνωσε πως τον απέκλεισε απ' όλους του αγώνες του EuroBasket 2025.

Η Γερμανία συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία και έχοντας... καθαρίσει τη Λιθουανία με 107-88, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του EuroBasket 2025.

Ο Ντένις Σρούντερ αποκάλυψε μετά το φινάλε της αναμέτρησης ότι ρατσιστικά σχόλια των Λιθουανών φιλάθλων ήταν η αφορμή για το επεισόδιο στη φυσουνά μεταξύ των δύο ομάδων σε συνέντευξή του στο MagentaSport. «Υπέροχη ατμόσφαιρα. Οι Λιθουανοί, οι φίλαθλοι, ακολουθούν πάντα την ομάδα τους. Αλλά δυστυχώς, στο ημίχρονο έκαναν ήχους μαϊμούς», ανέφερε.

Η FIBA πήρε θέση για αυτό το άσχημο συμβάν και ενημέρωσε πως το άτομο που ήταν υπεύθυνο για την επίθεση απομακρύνθηκε και αποκλείστηκε απ' όλους τους αγώνες του EuroBasket.

Η ανακοίνωση

«Ένα περιστατικό με θεατή, ο οποίος προέβη σε ρατσιστική λεκτική επίθεση εναντίον του Γερμανού παίκτη Ντένις Σρούντερ, συνέβη κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον αγώνα του EuroBasket 2025 ανάμεσα στη Γερμανία και τη Λιθουανία, στις 30 Αυγούστου στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Ύστερα από άμεση εξέταση, η ασφάλεια του γηπέδου εντόπισε το άτομο μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Το συγκεκριμένο άτομο αποκλείστηκε από την παρουσία του σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι του EuroBasket 2025.

Η FIBA καταδικάζει απερίφραστα τη ρητορική μίσους, τη διακριτική συμπεριφορά και τη ρατσιστική γλώσσα σε οποιαδήποτε μορφή. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό και ασφάλεια για παίκτες, ομάδες και φιλάθλους παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα του αθλήματος.

Η FIBA έχει παραδώσει το σχετικό οπτικό υλικό και τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για το ζήτημα.

Επιπλέον, η FIBA θα έρθει σε επαφή με την αποστολή της Εθνικής Λιθουανίας, προκειμένου να τους ενημερώσει για το περιστατικό και να υποστηρίξει τις προσπάθειες αποτροπής παρόμοιων γεγονότων σε μελλοντικούς αγώνες».