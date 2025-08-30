Η φανέλα της Εθνικής στο EuroBasket 2025, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας για την ομορφότερη εμφάνιση του τουρνουά.

Με τη μπασκετική Ευρώπη να κινείται πλέον πλήρως σε ρυθμούς EuroBasket 2025, πέρα από τη δράση στο παρκέ, υπάρχει ένας ακόμη τίτλος, στον οποίο όπως όλα δείχνουν η Ελλάδα θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς διεκδικητές. Πιο συγκεκριμένα, αυτός ο τίτλος αφορά την... καλύτερη εμφάνιση του τουρνουά!

Στη σχετική ψηφοφορία που τρέχει αυτή τη στιγμή από τη FIBA, στην πρώτη θέση με το 19% των ψήφων βρίσκεται η φανέλα της Λιθουανίας. Αμέσως μετά, στη δεύτερη θέση με 17% είναι η Ελλάδα ενώ την κορυφαία τριάδα πλαισιώνει η Σερβία με 12%.

Στην τέταρτη θέση ακολουθεί η Γερμανία έχοντας 6%, μία διαφορά αρκετά μεγάλη σε σύγκριση με τους τρεις πρώτους διεκδικητές.

Δείτε ΕΔΩ τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η... μάχη για την κορυφαία φανέλα του EuroBasket 2025