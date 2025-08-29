Ο εκ των συνεργατών του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής, Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, μίλησε για το πλάνο της Ελλάδας ενόψει της συνέχειας.

Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, ο εκ των συνεργατών του Βασίλη Σπανούλη στο σταφ της Εθνικής Ελλάδας, μίλησε στους εκπροσώπους του στο πλαίσιο της ανοιχτής προπόνησης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ενόψει του ματς με την Κύπρο για την δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket 2025.

Μεταξύ άλλων, ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι στόχος της Ελλάδας είναι να βελτιώνεται διαρκώς, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο διαχείρισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Διαμαντής Παναγωτόπουλος:

Για το ενδεχόμενο rotaion στο παιχνίδι με την Κύπρο: «Όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Ο στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνδυάζουμε τη βελτίωσή μας με το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε που είναι η νίκη. Αυτό χαρακτηρίζει μια καλή ομάδα. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές ο αντίπαλος είναι μέσα σου. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι ένα παιχνίδι που θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και ο κόουτς και το σταφ θα αποφασίσουν ανάλογα γιατί έχουμε ένα παιχνίδι την επόμενη μέρα πολύ νωρίς. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε αυτοί που πρέπει, να βελτιωθούμε στα πράγματα που κάναμε λάθος με την Ιταλία. Αυτός είναι ο στόχος».

Για το τι θέλει να διορθώσει η Εθνική: «Έχουμε κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε, όπως το πώς να τρέχουμε στο fast break, πώς μπορούμε να ανοίξουμε κάποια πράγματα γιατί η αμυντική μας προσήλωση στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή σε υψηλό επίπεδο. Αυτό πρέπει να το μετουσιώσουμε σε εύκολα καλάθια που θα δώσει άλλη δυναμική στην ομάδα. Πέραν της άμυνας χρειάζονται τα ριμπάουντ, χρειάζεται σωστή τακτική προσήλωση. Πολλά πράγματα που τα βάζουμε κάθε μέρα στο γήπεδο. Να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στο γήπεδο».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης είναι στους καλύτερους παίκτες στον κόσμο Παίζει ρόλο και τι σου δίνει η άμυνα αυτόματα δημιουργείς και εσύ τις καταστάσεις που πρέπει. Κάποια ομάδα δίνει βοήθειες, είναι ανάλογα με την τακτική που ακολουθεί. Το θέμα είναι να έχεις το πλάνο και να είσαι ευέλικτος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει να είσαι ευέλικτος να δημιουργείς τις καλύτερες για να βγάλεις τις καλύτερες επιλογές».