O λογαριασμός του Eurobasket στα social media συνεχίζει να κλέβει την παράσταση και αυτή τη φορά το πρόγραμμα είχε Άννα Βίσση μετά τη νίκη της Εθνικής.

Η FIBA δεν σταματά τις φοβερές αναρτήσεις στα social media. Ο επίσημος λογαριασμός του Eurobasket στα social επέλεξε να συνοδεύσει τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας για το στο Eurobasket 2025 με ελληνικό τραγούδι.

Και συγκεκριμένα επέλεξε να βάλει στο... κόλπο το τραγούδι της Άννας Βίσση, «Ψυχεδέλεια». Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο στη FIBA και όλος ο κόσμος είναι σίγουρος πως θα συνεχίσουν στο ίδιο κύματος.