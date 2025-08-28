Eurobasket 2025, Φουρνιέ: Ο Γάλλος του Ολυμπιακού ενθουσιάστηκε με τον πανηγυρισμό του Παπανικολάου! 

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Παπανικολάου Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ είδε τον Παπανικολάου να πανηγυρίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο το τρίποντό του και «χτύπησε» μέσα από τα social media. 

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν χάνει ευκαιρία να «τρολάρει» τους συμπαίκτες του, ακόμη και αν η αφορμή δεν έρχεται μέσα από τον Ολυμπιακό, αλλά από την Εθνική ή το EuroBasket 2025.

Αυτή τη φορά ο Γάλλος σταρ «χτύπησε» μέσα από το «Χ», αναγκάζοντας ακόμη και την FIBA να του απαντήσει.

«Νέος πανηγυρισμός του Παπ;», ήταν η ερώτηση που έκανε ο Εβάν Φουρνιέ για τον Παπανικολάου, με την FIBA και τον επίσημο λογαριασμό του EuroBasket 2025 να απαντά, παραθέτοντας τον εν λόγω πανηγυρισμό.

Δείτε Επίσης

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία: Ανέβασαν πανό στήριξης στον Πολονάρα οι Πελαργοί
Πελαργοί

Το ποστ του Φουρνιέ και η απάντηση της FIBA:

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα