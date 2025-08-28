Ο Εβάν Φουρνιέ είδε τον Παπανικολάου να πανηγυρίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο το τρίποντό του και «χτύπησε» μέσα από τα social media.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν χάνει ευκαιρία να «τρολάρει» τους συμπαίκτες του, ακόμη και αν η αφορμή δεν έρχεται μέσα από τον Ολυμπιακό, αλλά από την Εθνική ή το EuroBasket 2025.

Αυτή τη φορά ο Γάλλος σταρ «χτύπησε» μέσα από το «Χ», αναγκάζοντας ακόμη και την FIBA να του απαντήσει.

«Νέος πανηγυρισμός του Παπ;», ήταν η ερώτηση που έκανε ο Εβάν Φουρνιέ για τον Παπανικολάου, με την FIBA και τον επίσημο λογαριασμό του EuroBasket 2025 να απαντά, παραθέτοντας τον εν λόγω πανηγυρισμό.

Το ποστ του Φουρνιέ και η απάντηση της FIBA: