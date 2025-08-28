Eurobasket 2025, Φουρνιέ: Ο Γάλλος του Ολυμπιακού ενθουσιάστηκε με τον πανηγυρισμό του Παπανικολάου!
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν χάνει ευκαιρία να «τρολάρει» τους συμπαίκτες του, ακόμη και αν η αφορμή δεν έρχεται μέσα από τον Ολυμπιακό, αλλά από την Εθνική ή το EuroBasket 2025.
Αυτή τη φορά ο Γάλλος σταρ «χτύπησε» μέσα από το «Χ», αναγκάζοντας ακόμη και την FIBA να του απαντήσει.
«Νέος πανηγυρισμός του Παπ;», ήταν η ερώτηση που έκανε ο Εβάν Φουρνιέ για τον Παπανικολάου, με την FIBA και τον επίσημο λογαριασμό του EuroBasket 2025 να απαντά, παραθέτοντας τον εν λόγω πανηγυρισμό.
Το ποστ του Φουρνιέ και η απάντηση της FIBA:
Apparently 👀🎸#EuroBasket x @HellenicBF https://t.co/kY7Qksza4J pic.twitter.com/XdwtTDEUoq— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
