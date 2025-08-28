Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς και Ντένις Σρέντερ είναι παίκτες... ατραξιόν για το EuroBasket 2025, αναγκάζοντας ακόμα και τους ιδιοκτήτες των ομάδων τους στο NBA να κάνουν το ταξίδι στην Ευρώπη.

Το EuroBasket 2025 έχει γίνει πόλος έλξης για τις ομάδες του NBA, μιας και αρκετοί μεγάλοι αστέρες δίνουν το παρών. Φυσικά η παρουσία του Λούκα Ντόντσιτς είναι τόσο σημαντική, που ανάγκασε τους Λέικερς να κάνουν το ταξίδι στην Πολωνία, για να παρακολουθήσουν τον Σλοβένο σούπερ σταρ.

Συγκεκριμένα η Τζίνι Μπας, μαζί με τον GM των Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα έφτασαν στην Πολωνία και φωτογραφήθηκαν με τον Σλοβένο σούπερ σταρ, ο οποίος άλλωστε αποτελεί και μεγάλο κεφάλαιο των Λέικερς.

Όπως το ίδιο συνέβη και στο Τάμπερε της Φινλανδίας με έναν άλλο σούπερ σταρ του φετινού EuroBasket. Ο λόγος για τον Ντένις Σρέντερ, που δέχθηκε στο Τάμπερε την επίσκεψη του Βιβέκ Ραναντιβέ, ιδιοκτήτη του Σακραμέντο Κινγκς.

Και φυσικά το Ντένβερ δε θα μπορούσε να μη... μετακομίσει στη Ρίγα. Αφού ο Νίκολα Γιόκιτς, ο απόλυτος σούπερ σταρ της Σερβίας. Ο Τζος Κροένκε βρέθηκε στη Ρίγα για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της Σερβίας, έχοντας μαζί και τον αντιπρόεδρο, Μπεν Τένζερ.

Δείγμα του πόσο ενδιαφέρον είναι το φετινό EuroBasket, με το NBA να έχει στραμμένα πάνω του τα βλέμματα.