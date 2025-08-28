Ο Ακίλε Πολονάρα έστειλε το δικό του, συγκινητικό μήνυμα προς τους συμπαίκτες του στην Εθνική Ιταλίας, τονίζοντας πως θα φωνάζει για εκείνος στο EuroBasket 2025 από το νοσοκομείο.

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη με τη λευχαιμία, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται την Ιταλία, που κάνει πρεμιέρα απέναντι στη δική μας Εθνική (21:30, ERT News, Novasports Start - Live στο Gazzetta) στο EuroBasket 2025.

Ο Ιταλός φόργουορντ, ο οποίος προσφάτως υπέγραψε και στη Σάσαρι, θέλοντας μόλις ολοκληρώσει τις θεραπείες του να επιστρέψει στο μπάσκετ, έστειλε το δικό του μήνυμα από το νοσοκομείο της Βαλένθια προς τους συμπαίκτες του.

«Από το νοσοκομείο θα φωνάζω για την Ιταλία. Η ασθένεια αυτή μου δίδαξε να αγαπώ τα απλά πράγματα. Πάμε, αδέρφια! Το EuroBasket αρχίζει στη Λεμεσό και εγώ θα είμαι στη Βαλένθια για μια εβδομάδα τουλάχιστον. Θα μείνω εδώ για όλη την πρώτη φάση, από τη στιγμή που ολοκλήρωσα τον δεύτερο γύρο χημειοθεραπείας πριν λίγες μέρες και έχω ακόμη κάποιες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο. Καλή τύχη, αδέρφια μου. Και μία παράκληση: να με σκέφτεστε και μένα παίζοντας με ακόμη περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πνεύμα. Ονειρεύομαι να επιστρέψετε στην πατρίδα με ένα μετάλλιο. Σας αγαπώ, πρωταθλητές» αναφέρει ο Πολονάρα.

Με τους Ιταλούς φυσικά να μην τον ξεχνούν, αφού αυτός αποτελεί την κινητήριο δύναμή τους. Ο πολύ καλός του φίλος, άλλωστε, Μάρκο Σπίσου έχει ήδη αλλάξει τον αριθμό στη φανέλα του, για να αγωνιστεί με το «33» του Πολονάρα.