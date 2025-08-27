EuroBasket 2025: Το... τρολάρισμα του λογαριασμού της FIBA στην Ελλάδα μετά τη νίκη της Πορτογαλίας

Η FIBA επέλεξε να... τρολάρει την Ελλάδα (κι όχι μόνο) μετά τη νίκη της Πορτογαλίας κόντρα στην Τσεχία στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025.

Η Πορτογαλία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, επικρατώντας σε ένα κάκιστο παιχνίδι της Τσεχίας με 62-50.

Με χιουμοριστική διάθεση ο επίσημος λογαριασμός της FIBA στο Twitter (νυν Χ) ήθελε να δώσει έμφαση στη νίκη των Πορτογάλων με σχετική ανάρτηση Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Πορτογαλία έχει μία νίκη στο τουρνουά μέχρι στιγμής, ενώ η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Σλοβενία, αθροιστικά δεν μετράνε καμία νίκη.

