EuroBasket 2025: Το... τρολάρισμα του λογαριασμού της FIBA στην Ελλάδα μετά τη νίκη της Πορτογαλίας
Η Πορτογαλία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, επικρατώντας σε ένα κάκιστο παιχνίδι της Τσεχίας με 62-50.
Με χιουμοριστική διάθεση ο επίσημος λογαριασμός της FIBA στο Twitter (νυν Χ) ήθελε να δώσει έμφαση στη νίκη των Πορτογάλων με σχετική ανάρτηση Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Πορτογαλία έχει μία νίκη στο τουρνουά μέχρι στιγμής, ενώ η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Σλοβενία, αθροιστικά δεν μετράνε καμία νίκη.
Wins in FIBA EuroBasket 2025:— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
🇵🇹: 1
🇬🇷+🇪🇸+🇫🇷+🇸🇮+🇮🇹 combined: 0#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/34NpheImTc
