Ένα απίθανο στιγμιότυπο έλαβε χώρα στην αναμέτρηση της Λετονίας με την Τουρκία με τον Τσέντι Όσμαν να πρωταγωνιστεί σπάζοντας τους... αστραγάλους του Αντρέι Γκρατζιούλης για να ευστοχήσει σε τρίποντο.

Η Λετονία υποδέχτηκε την Τουρκία στη Ρίγα για το πρώτο τους παιχνίδι του EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου το σύνολο του Εργκίν Άταμαν έδειξε να κυριαρχεί κατά κράτος.

Το highlight του αγώνα προήλθε δια χειρός Τσέντι Όσμαν, όταν τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με μία απίστευτη κίνηση «έσπασε» τους αστραγάλους του Αντρέι Γκρατζιούλις ευστοχώντας στη συνέχεια σε τρίποντο. Μάλιστα, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού το πανηγύρισε με την ψυχή του!