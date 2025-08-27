EuroBasket 2025, Λετονία - Τουρκία: Ο Όσμαν «έσπασε» τους αστραγάλους του Γκρατζιούλις κι εκτέλεσε για τρεις! (vid)
Η Λετονία υποδέχτηκε την Τουρκία στη Ρίγα για το πρώτο τους παιχνίδι του EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου το σύνολο του Εργκίν Άταμαν έδειξε να κυριαρχεί κατά κράτος.
- EuroBasket 2025, Λετονία - Τουρκία: Απίθανο poster κάρφωμα του Σένγκουν πάνω στον Πορζίνγκις και τον Μέγιερις (vid)
Το highlight του αγώνα προήλθε δια χειρός Τσέντι Όσμαν, όταν τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με μία απίστευτη κίνηση «έσπασε» τους αστραγάλους του Αντρέι Γκρατζιούλις ευστοχώντας στη συνέχεια σε τρίποντο. Μάλιστα, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού το πανηγύρισε με την ψυχή του!
Latvia's house?— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025
Cedi Osman disagrees 😤#EuroBasket x @tbf pic.twitter.com/9tyCZmnZpd
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.