Ο Ανδρέας Χριστοδούλου επέστρεψε στα γήπεδα έπειτα από δύο χρόνια απουσίας και μίλησε στο Gazzetta για τη στιγμή που θα ακουστεί ο κοινός Εθνικός Ύμνος στο Κύπρος–Ελλάδα, καθώς και για τα πλάνα των Κυπρίων να περιορίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο EuroBasket 2025.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Ανδρέας Χριστοδούλου, δείχνοντας τεράστια θέληση και επιμονή για να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο, πάτησε ξανά παρκέ τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από δύο χρόνια απουσίας και στη συνέχεια κλήθηκε στην Εθνική Κύπρου για το EuroBasket 2025, αφήνοντας οριστικά πίσω τις δύσκολες στιγμές που τον είχαν κρατήσει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Χριστοδούλου στο Gazzetta: «Σκέφτομαι τον κοινό Εθνικό Ύμνο στο Κύπρος-Ελλάδα και ανατριχιάζω»! pic.twitter.com/0op9dWmicy — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2025

Ο διεθνής Κύπριος γκαρντ, ο οποίο έπαιξε στο παρελθόν στον Ολυμπιακό, στον Κόροιβο, στο Ρέθυμνο, στον Προμηθέα και στον ΠΑΟΚ, μίλησε στο Gazzetta για την επιστροφή του, τονίζοντας: «Μετά από δύο χρόνια και ένα αποτυχημένο χειρουργείο, δόξα τω Θεώ, κατάφερα μετά από το δεύτερο χειρουργείο να επιστρέψω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και νιώθω ευλογημένος που δέχτηκα την κλήση και βρίσκομαι στη 12άδα της Εθνικής. Είναι ένα τουρνουά που θα το χαρούμε, και θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί τόσο σαν ομάδα όσο και σαν προσωπικότητες».

Η Κύπρος θα παραταχθεί στον Γ’ όμιλο της Λεμεσού ως συνδιοργανώτρια του Ευρωμπάσκετ 2025 και ο Ανδρέας Χριστοδούλου επισήμανε: «Η προσέγγισή μας είναι να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Να παίξουμε στο 100%. Ξέρουμε ότι είμαστε ένα μικρό νησί απέναντι σε μεγαθήρια, δεν είναι ψέμα, είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι. Όμως πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, να δώσουμε το 100%, και το πιο σημαντικό: να χαρούμε το παιχνίδι και τις στιγμές που έρχονται».

Πριν από το τζάμπολ του Κύπρος–Ελλάδα, στο «Σπύρος Κυπριανού» θα ακουστεί ο κοινός Εθνικός Ύμνος, ίσως στην πιο συγκλονιστική στιγμή του τουρνουά στη Λεμεσό: «Μου το λες τώρα και ανατριχιάζω… Κάθε φορά που ακούς τον Εθνικό Ύμνο υπάρχει συγκίνηση. Πόσο μάλλον όταν παίζει ο κοινός Εθνικός Ύμνος με την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή. Για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά μετά ξανά αδελφές χώρες»!

Στο μεταξύ, πώς θα περιορίσουν οι Κύπριοι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο; Ο Κύπριος γκαρντ απάντησε χαριτολογώντας: «Τον Αντετοκούνμπο δεν τον έχουν σταματήσει τόσα χρόνια ούτε στο ΝΒΑ. Δεν ξέρω πώς θα τον αντιμετωπίσουν οι άλλοι, εμείς όμως έχουμε κάποια τακτική, αλλά δεν μπορώ να αναφερθώ! Μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα, για τον MVP του ΝΒΑ. Κάποιες φορές, τα αθλητικά προσόντα έχουν το πλεονέκτημα απέναντι σε οποιαδήποτε τακτική».

Ο Ανδρέας Χριστοδούλου αναφέρθηκε στη σημασία και την κληρονομιά του EuroBasket 2025 στην Κύπρο: «Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε τον κόσμο να αγαπήσει ακόμη περισσότερο το άθλημα. Να δώσουμε στα μικρά παιδιά εικόνες και παραδείγματα που θα τα εμπνεύσουν να θέλουν να εξελιχθούν, ώστε η Κύπρος να βγάλει κι άλλους παίκτες και να αναπτυχθεί το μπάσκετ στη χώρα μας. Όσον αφορά εμένα, τους συμπαίκτες μου και την ομάδα, θέλουμε αυτή να είναι μια στιγμή που θα θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή. Να τη χαρούμε και να αποκομίσουμε τις καλύτερες δυνατές εμπειρίες».