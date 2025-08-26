Ο Ντζάναν Μούσα, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο EuroBasket 2025, έδωσε τις δικές του προβλέψεις για τον νικητή της διοργάνωσης και αποκάλυψε τους λόγους που τον οδήγησαν να συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι BC.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ντζάναν Μούσα στην Κύπρο, με αποτέλεσμα η Εθνική μας ομάδα, που βρίσκεται στον ίδιο όμιλο, να μην τον βρει απέναντί της. Παρ’ όλα αυτά, ο Μούσα κατέθεσε την άποψή του, δίνοντας τη Σερβία ως ακλόνητο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Παράλληλα, μίλησε και για τους λόγους που επέλεξε να μετακομίσει στο Ντουμπάι για την τοπική ομάδα τη νέα σεζόν.

Η Σερβία είναι για πολλούς η κύρια διεκδικήτρια του χρυσού στο EuroBasket 2025, αλλά όπως εξήγησε ο 26χρονος φόργουορντ, σε μια διοργάνωση με νοκ-άουτ αγώνες όλα μπορούν να συμβούν.

«Πιστεύω ότι η Σερβία έχει μια ομάδα χτισμένη από τέτοιους παίκτες και είναι μαζί τόσο καιρό που ήρθε η στιγμή να διεκδικήσουν τον τίτλο. Έχουν τον Νίκολα Γιόκιτς, που είναι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο.

Παίξαμε απέναντί τους και σε κάθε θέση διαθέτουν τουλάχιστον τρεις παίκτες κορυφαίου επιπέδου, είτε από την EuroLeague είτε από το NBA. Δεν βλέπω άλλη εθνική που να μπορεί να τους ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή. Βέβαια, στα νοκ-άουτ αρκεί μία ομάδα να χάσει μερικά σουτ και μια άλλη να τα βάλει, για να αλλάξουν όλα. Έτσι είναι το EuroBasket», ανέφερε ο Βόσνιος σταρ.

Όσον αφορά την απόφασή του να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ντουμπάι BC η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στην EuroLeague τη νέα σεζόν, ο Μούσα δήλωσε ότι, ήθελε να ηγείται μιας ομάδας, κάτι που δεν μπορούσε να πετύχει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ήθελα να έχω τη δική μου ομάδα στην EuroLeague, να είμαι ο ηγέτης. Στη Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησα τα πάντα, ήμουν MVP, κορυφαίος γκαρντ στην Ευρώπη, πρώτος σκόρερ, αλλά στη Ρεάλ είσαι απλά ένας από τους πολλούς.

Όταν ήρθε η πρόταση από το Ντουμπάι, ειδικά όταν άκουσα ότι θα παίζουν στην EuroLeague και είδα το συμβόλαιο μπροστά μου, μαζί με τα λόγια του προπονητή και του general manager ότι θα είμαι ο παίκτης γύρω από τον οποίο θα χτιστεί η ομάδα, δεν μπορούσα να πω όχι.

Πήρα το ρίσκο και υπέγραψα πριν ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή του συλλόγου στην EuroLeague. Το ρίσκο άξιζε. Όσα γράφτηκαν στα ΜΜΕ είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω πόσο μεγάλα είναι τα συμβόλαια και όλα αυτά.»