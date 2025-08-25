Στο περιθώριο του πρώτου τζάμπολ του Eurobasket, ο Τσέντι Όσμαν ξεδίπλωσε και τις ποδοσφαιρικές του αρετές!

Η Τουρκία ετοιμάζεται για το φετινό Eurobasket και την δική της πρεμιέρα απέναντι στην οικοδέσποινα Λετονία το απόγευμα της Τετάρτης (27/8,18:00) στη Ρίγα.

Στο περιθώριο της έναρξης της διοργάνωσης και πιο συγκεκριμένα στην επίσημη φωτογράφηση της ομάδας, ο Τσέντι Όσμαν φρόντισε να κάνει επίδειξη και των ποδοσφαιρικών του δυνατοτήτων. Παίζοντας ποδόσφαιρο σάλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με... απαράμιλλο στυλ!

Στο μεταξύ, ο Όσμαν έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στα φιλικά προετοιμασίας της Τουρκίας και έδειξε ότι θα αποτελέσει μαζί με τον Άλπερεν Σένγκουν τους δύο ηγέτες της ομάδας του Εργκίν Άταμαν. Στον όμιλο της Ρίγα βρίσκονται επίσης η Τσεχία, η Πορτογαλία, η Σερβία και η Εσθονία.

Δείτε το σχετικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Τσέντι Όσμαν