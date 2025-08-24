Ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ παραχώρησε δηλώσεις μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Γαλλία (77-92) και τόνισε τη σημασία στον περιορισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς.

H Εθνική δεν κατάφερε να ματσάρει την ένταση και την ενέργεια της Γαλλίας στο δεύτερο ημίχρονο, γνωρίζοντας την ήττα με 77-92 στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από την πρεμιέρα του EuroBasket 2025 με την Ιταλία.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ ξεχώρισε για τη Γαλλία σημειώνοντας 14 πόντους, έχοντας ξεκινήσει τον αγώνα με τρία εύστοχα τρίποντα. Μετά τη λήξη αναφέρθηκε τόσο στην αναμέτρηση με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, όσο και στις σημαντικές απουσίες παικτών όπως ο Ματίας Λεσόρ και ο Εβάν Φουρνιέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιαμπουσελέ

Για το αν αγώνες σαν αυτόν, απέναντι σε παίκτες όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, «χτίζουν» τον χαρακτήρα της ομάδας ενόψει EuroBasket: «Ναι, σίγουρα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε μπαίνοντας στο ματς ότι ήταν η βασική επιθετική επιλογή της Ελλάδας, οπότε επικεντρωθήκαμε σε αυτόν, προσπαθήσαμε να τον αναγκάσουμε να πασάρει περισσότερο, να μην του δώσουμε εύκολα καλάθια. Οι περισσότεροι πόντοι του ήρθαν από τη γραμμή των βολών, οπότε ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δεν θέλαμε να του δώσουμε καρφώματα, ούτε εύκολα σουτ. Όλοι έδωσαν κάτι, και στο τέλος πήραμε τη νίκη, που είναι το πιο σημαντικό για εμάς».

Για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ: «Το είπα αυτό; (γέλια) (σ.σ. ό,τι ανυπομονεί να παίξει στο ΟΑΚΑ). Δεν το θυμάμαι, αλλά, εντάξει, είναι φοβερή ατμόσφαιρα. Έχουν αλλάξει το γήπεδο, έκαναν πολύ καλή δουλειά. Είναι η πρώτη φορά που παίζω σε τέτοιο παρκέ και ήταν διασκεδαστικό, μου άρεσε πολύ. Ήταν μια όμορφη βραδιά και, ξέρεις, πήραμε τη νίκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί τώρα πάμε να ξεκινήσουμε το Eurobasket».

Για το EuroBasket: «Μόνο ο Θεός ξέρει. Θα δούμε. Θα πάμε εκεί με πολλή αυτοπεποίθηση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι όταν επιβάλλουμε το παιχνίδι μας, ειδικά στην άμυνα, είναι πολύ δύσκολο να παίξει κάποιος απέναντί μας. Αυτό είναι. Θα πάμε εκεί και θα δούμε, αλλά, φυσικά, στόχος μας είναι να κερδίσουμε τα πάντα. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα».

Για την απουσία μεγάλων ονομάτων και το αν αυτό επηρεάζει την ομάδα: «Κοίτα, μπορείς να δεις μόνος σου. Όλοι οι παίκτες που είναι στην ομάδα μέχρι τώρα είναι απίστευτοι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι’ αυτούς. Έρχονται κάθε μέρα, δίνουν ό,τι έχουν στο παρκέ. Αυτοί που λείπουν είναι, φυσικά, σημαντικοί, αλλά τώρα έχουμε μια ομάδα 12 παικτών. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Θα πάμε εκεί, θα παλέψουμε και θα δούμε τι θα γίνει».

Για το πώς νιώθει ως αρχηγός της ομάδας: «Το λατρεύω. Έχω καλή σχέση με όλους, οπότε είμαι πολύ περήφανος που είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας. Δεν θέλω να είμαι κάποιο αφεντικό, θέλω απλά να είμαι ο εαυτός μου. Όλοι μιλάνε, όλοι έχουν λόγο. Είναι πολύ δυνατό αυτό το συναίσθημα».

Για το αν λαμβάνει μηνύματα από παίκτες που δεν θα βρίσκονται στο EuroBasket, όπως ο Εβάν Φουρνιέ: «Από όλους παίρνω μηνύματα! Ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν, μας δίνουν καλή ενέργεια, μας στηρίζουν. Παίζουμε και για αυτούς που τραυματίστηκαν, για αυτούς που δεν μπορούσαν να είναι εδώ. Προσπαθούμε να κερδίσουμε και θα πάμε εκεί γεμάτοι αυτοπεποίθηση για να δούμε τι θα γίνει».

Για το ποια θεωρεί πως είναι η ομάδα που πρέπει να νικήσουν στο EuroBasket: «Η ομάδα που πρέπει να νικήσουμε; Όλες. Πρέπει να κερδίσουμε τους πάντες για να γίνουμε πρωταθλητές. Θα δούμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο μία ομάδα. Κάθε ματς θα είναι δύσκολο, ειδικά σε τουρνουά σαν αυτό. Μερικές φορές μια μικρή ομάδα, που κανείς δεν περιμένει, μπορεί να κάνει μια μεγάλη έκπληξη. Οπότε πάμε με αυτοπεποίθηση, βήμα-βήμα, για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες».



