Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε τον Τζέιλεν Χορντ, σκόραρε εντυπωσιακά και πήρε και το φάουλ.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025. Με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει στη διάθεσή του συνολικά 13 παίκτες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί.

Ο «Greek Freak» χάρισε μάλιστα στον κόσμο που βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει το ματς, ένα από τα highlights του παιχνιδιού, προσπερνώντας με μαεστρία τον Τζέιλεν Χορντ. Έφτασε στο καλάθι, σκόραρε και κέρδισε και το φάουλ διατηρώντας την Εθνική μπροστά στο σκορ.