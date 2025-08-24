EuroBasket 2025: Το 10-0 σερί της Ελλάδας κόντρα στη Γαλλία που της έδωσε το προβάδισμα!

Ευτυχία Οικονομίδου
Γιαννης Αντετοκούνμπο

Η Εθνική Ομάδα με ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων πέρασε μπροστά στο σκορ απέναντι στη Γαλλία.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε στη διάθεσή του συνολικά 13 παίκτες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στη δράση, ενώ στον αγώνα βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Πολύ δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της «γαλανόλευκης» που παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια, ανέβασε ρυθμό και πήρε το προβάδισμα με σερί 10-0 στα μέσα της πρώτης περιόδου με πολύ καλές προσπάθειες των Σλούκα, Παπανικολάου και Ντόρσεϊ που έβαλαν την Εθνική μπροστά με 16-11.

@Photo credits: INTIME
     

