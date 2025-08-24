EuroBasket 2025: Το 10-0 σερί της Ελλάδας κόντρα στη Γαλλία που της έδωσε το προβάδισμα!
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε στη διάθεσή του συνολικά 13 παίκτες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στη δράση, ενώ στον αγώνα βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
Πολύ δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της «γαλανόλευκης» που παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια, ανέβασε ρυθμό και πήρε το προβάδισμα με σερί 10-0 στα μέσα της πρώτης περιόδου με πολύ καλές προσπάθειες των Σλούκα, Παπανικολάου και Ντόρσεϊ που έβαλαν την Εθνική μπροστά με 16-11.
Δείτε το βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025: Ο Γιάννης... ζάλισε τον Χορντ και έκανε το «γκολ-φάουλ»! (vid)
- Eurobasket 2025, Ελλάδα - Γαλλία: Διαδοχικά τρίποντα από Λαρεντζάκη και Τολιόπουλο (vid)
- EuroBasket 2025, Το ερώτημα του Φουρνιέ για τους φιλάθλους της Εθνικής: «Μπορούν να κάτσουν μαζί οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού;»