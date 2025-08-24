Την απόλυτη αποθέωση βίωσε η Εθνική Ομάδα κατά την παρουσίαση πριν το τζάμπολ του φιλικού της Ελλάδας με την Γαλλία.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του συνολικά 13 παίκτες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στη δράση, ενώ στον αγώνα θα βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Χαμός επικράτησε στο Telekom Center Athens από τους φιλάθλους στην παρουσίαση της Εθνικής! Ειδικά στο όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το γήπεδο πήρε... φωτιά.