EuroBasket 2025: Αποθέωση κατά την παρουσίαση της Εθνικής, «χαμός» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025.
Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του συνολικά 13 παίκτες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στη δράση, ενώ στον αγώνα θα βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
Χαμός επικράτησε στο Telekom Center Athens από τους φιλάθλους στην παρουσίαση της Εθνικής! Ειδικά στο όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το γήπεδο πήρε... φωτιά.
🇬🇷🙌 Η παρουσίαση της Εθνικής μας ομάδας. pic.twitter.com/Bxjo3Snac2— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 24, 2025
