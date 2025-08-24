H Ρεάλ δεν επέτρεψε στον Κράμερ να αγωνιστεί στο Eurobasket με την Γερμανία, προσθέτοντας έναν... πονοκέφαλο στον Μουμπρού.

Η Γερμανία έκλεισε τα φιλικά προετοιμασίας της ενόψει του EuroBasket 2025, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Ισπανίας. Λίγη ώρα αργότερα, ο Άλεξ Μούμπρου ανακοίνωσε και το τελευταίο «κόψιμο» για να διαμορφωθεί η τελική 12άδα. Ο Νέλσον Βάιντεμαν δε θα ακολουθήσει τη Γερμανία στο EuroBasket.

Η 12άδα της Γερμανίας για το EuroBasket 2025

Άιζακ Μπόνγκα (Παρτίζαν, 25 ετών, 2.03μ.)

Όσκαρ ντα Σίλβα (Μπάγερν Μονάχου, 26 ετών, 2.06μ.)

Τρίσταν ντα Σίλβα (Ορλάντο Μάτζικ, 24 ετών, 2.03μ.)

Γιούστους Χόλατζ (Μπάγερν Μονάχου, 24 ετών, 1.91μ.)

Λέον Κράτζερ (Μπάγερν Μονάχου, 28 ετών, 2.12μ.)

Μάοντο Λο (Ζάλγκιρις, 32 ετών, 1.91μ.)

Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν Μονάχου, 29 ετών, 1.91μ.)

Ντένις Σρέντερ (Σακραμέντο Κινγκς, 31 ετών, 1.85μ.)

Ντάνιελ Τάις (Μονακό, 33 ετών, 2.03μ.)

Γιοχάνες Τίμαν (Γκούμνα Κράνε Θάντερς, 31 ετών, 2.06μ.)

Γιοχάνες Φόιγκτμαν (Μπάγερν Μονάχου, 32 ετών, 2.11μ.)

Φραντζ Βάγκνερ (Ορλάντο Μάτζικ, 23 ετών, 2.08μ.)

Όπως φαίνεται δεν υπάρχει στην 12άδα το όνομα του Ντέιβιντ Κράμερ. Ο γκαρντ της Ρεάλ θα χάσει την διοργάνωση λόγω μυϊκού τραυματισμού. Σύμφωνα με την Γερμανική Ομοσπονδία μπάσκετ, μετά από συζητήσεις μεταξύ του γιατρού της εθνικής ομάδας της Γερμανίας και του ιατρικού επιτελείου της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κράμερ δεν έλαβε άδεια από την ισπανική ομάδα που θα του επέτρεπε να αγωνιστεί.

«Αυτό είναι ένα πικρό πλήγμα για εμάς», ήταν τα λόγια του προπονητή της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού για την εξέλιξη αυτή. Τη σεζόν που τελείωσε, αγωνίστηκε στην Τενερίφη και είχε 11.8 πόντους και 2 ριμπάουντ στην Ισπανία, ενώ μέτρησε 12 πόντους και 1.9 ριμπάουντ στο BCL.