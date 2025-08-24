Η Ιταλία ξεκίνησε με θετικό τρόπο τα πρώτα φιλικά της, αλλά στα τελευταία δυσκολεύεται αρκετά.

Το μεσημέρι του Σαββάτου η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτζέκο έφτασε στην Κύπρο. H Ιταλία θα κοντραριστεί με την Εθνική μας στην πρεμιέρα του Eurobasket (28/8, 21:30), με τις δύο ομάδες να θέλουν να μπουν με το... δεξί στη διοργάνωση και να γίνουν τα αφεντικά του ομίλου.

Την Παρασκευή η Ιταλία ηττήθηκε από την Ελλάδα που έπαιξε χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Σλούκα στο τουρνουά Ακρόπολις. Μια αμφίρροπη αναμέτρηση που έληξε 74-76 υπέρ της ομάδας του Σπανούλη. Πάντως το ότι η Εθνική μας έπαιξε χωρίς τους τρεις (ίσως) κορυφαίους παίκτες της, θα πρέπει να προβληματίσει την Squadra Αzzurra.

Τι έχει κάνει όμως η Ιταλία στα υπόλοιπα φιλικά της; Οι Ιταλοί ήταν αήττητοι μέχρι την 21η Αυγούστου και μετρούν 4 σερί νίκες. Επικράτησαν εύκολα της Ισλανδίας με 87-61, ενώ νίκησαν με 80-52 και τη Σενεγάλη. Καθάρισαν με 91-75 τη Λετονία και την Αργεντινή με 84-72.

Ωστόσο στα δύο τελευταία φιλικά, το σκηνικό άλλαξε. Ήττα με 83-68 σε ματς που προβλημάτισαν με την απόδοση τους και όπως είπαμε και παραπάνω, ήττα με 76-74. Πάντως οι Ιταλοί περιμένουν και τον επί σειρά ετών NBAer, Ντανίλο Γκαλινάρι να ενταχθεί και να τους δώσει πράγματα.

Μεγάλη απουσία ο Ντόντε Ντιβιτσέντζο, αλλά και ο Ακίλε Πολονάρα. Πάντως ο Πολονάρα θα είναι και ένας... μοχλός συσπείρωσης για την ομάδα με τη μάχη εδώ και καιρό. Οι συμπαίκτες του είναι αποφασισμένοι να παίξουν και για εκείνον. Μάλιστα ο Σπίσου θα φορέσει το 33 για εκείνον. Έχουν να πάρουν μετάλλιο από το 2003, τότε που κατέκτησαν το χάλκινο. Πρωταθλητές Ευρώπης είχαν αναδειχθεί το 1983 και το 1999.

Οι Ιταλοί πήγαν στην Κύπρο με 13 παίκτες και θα κοπεί ένας μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης την ερχόμενη Πέμπτη, 28 Αυγούστου κόντρα στην Ελλάδα (21:30).

Με 13 παίκτες στην Κύπρο μέχρι να... κοπεί ένας

Μάρκο Σπίσου (Σαραγόσα)

Ντανίλο Γκαλινάρι (Βακέρος ντε Μπαγιαμόν)

Νίκολο Μέλι (Φενέρμπαχτσε)

Σιμόνε Φοντέκιο (Μαϊάμι Χιτ)

Ντάριους Τόμπσον (Βαλένθια)

Τζαμπάολο Ρίτσι (Αρμάνι Μιλάνο)

Ματέο Σπανιόλο (Άλμπα Βερολίνου)

Γκαμπριέλε Πρότσιντα (Άλμπα Βερολίνου)

Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια)

Μόμο Ντιούφ (Βίρτους Μπολόνια)

Ρικάρντο Ροσάτο (Τράπανι)

Νίκολα Ακέλε (Βίρτους Μπολόνια)

Αλεσάντρο Παγιόλα (Βίρτους Μπολόνια)