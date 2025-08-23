Ο Γιουσούφ Νούρκιτς σκόραρε 25 πόντους και η Βοσνία επικράτησε 90-74 του Βελγίου, σε παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το EuroBasket 2025.

Οι Βόσνιοι, που βρίσκονται στον όμιλο της Εθνικής στην Κύπρο, είδαν τον σταρ τους από το NBA να τους οδηγεί στην επίθεση. Ο Γιουσούφ Νούρκιτς σκόραρε 25 πόντους, ενώ ο νέος παίκτης της Ντουμπάι BC, Κέναν Καμιένας προσέθεσε άλλους 19, με τον Έντιν Άτιτς να είναι επίσης διψήφιος με 15 και τον Άντιν Βράμπατς να σκοράρει 13.

Οι Βόσνιοι εκτόξευσαν τη διαφορά στους 15 από το δεύτερο κιόλας δεκάλεπτο και δεν κοίταξαν πίσω, παίρνοντας μία εύκολη νίκη στα φιλικά.

Θυμίζουμε πως τον όμιλο της Λεμεσού, στον οποίο συμμετέχει τόσο η Ελλάδα, όσο και η Βοσνία, συμπληρώνουν Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία και φυσικά η συνδιοργανώτρια Κύπρος.